Neînțelegeri între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Motivul pentru care nu se va anunța premierul

Negocierile pentru stabilirea unui premier sunt blocate, după ce președintele Nicușor Dan nu a reușit să ajungă la un numitor comun cu liderul PNL, Iilie Bolojan. Ședințele cu partidele de vineri sunt anulate.

Nicușor Dan nu se înțelege cu Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan ar fi avut o dispută cu liderul PNL, , pe tema măsurilor fiscale. Surse spun că șeful statului nu este dispus să renunțe la condiția sa de a avea un guvern care să nu majoreze TVA-ul, fiind și o promisiune făcută pe timpul campaniei electorale.

În același timp, Ilie Bolojan i-ar fi dat un ultimatum președintelui, spunând că trebuie să numească un alt premier dacă refuză , un premier tehnocrat. Astfel, ședințele de vineri au fost anulate, în contextul în care expiră și mandatul guvernului interimar, condus de Cătălin Predoiu.

De asemenea, planul cu măsurile fiscale și măsurile de reducere a deficitului ar fi trebuit trimis Comisiei Europene la sfârșitul acestei luni, însă comisia ne arată că și-a pierdut răbdarea.

Discuțiile dintre PSD, PNL, USR și UDMR durează de săptămâni întregi. Totuși, Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, se arată optimist si cere ca negocierile de vineri, 20 iunie, să fie deblocate.

„Haideţi să vedem care e până la urmă momentul în care se va debloca situaţia. Noi am avut grijă să spunem de fiecare dată că vrem să păstrăm veniturile, fie că vorbim de pensii, fie că vorbim de salarii, a celor care sunt cu venituri mici şi mijlocii. Sunt lucruri de la care nu abdicăm. Pare că s-a înţeles, de aceea am şi mers înainte şi am înaintat în aceste discuţii.

Eu sunt optimist şi cred că vom găsi soluţii în perioada următoare. PSD-ul este în acest moment într-o situaţie în care, aşa cum am spus, vom trata constructiv toate lucrurile, dar totodată am vrea să şi avem foarte repede un guvern”, a afirmat liderul social-democraţilor.