Neli Lucescu dezvăluie secretul mariajului cu Mircea Lucescu! Când s-au cunoscut cei doi și cum se înțeleg după mai bine de 50 de ani împreună

Neli și Mircea Lucescu s-au căsătorit în anul 1967. S-au cunoscut încă din facultate și iată că în continuare, povestea de dragoste dintre cei doi rămâne una vie. Iar asta o confirmă chiar soția selecționerului.

Secretul mariajului dintre Neli și Mircea Lucescu

Neli avea 23 de ani pe când s-au cunoscut, iar Mircea Lucescu 22. Cuplul are un singur copil, mai exact un băiat, pe Răzvan Lucescu. Acesta le-a dăruit părinților săi la rândul lui doi nepoți, pe Maria-Luiza și pe Matei.

Dacă Mircea Lucescu este un om prezent în spațiul public, iată că soția sa este o fire mai discretă. Foarte rar oferă interviuri ori participă la evenimente. Pe de altă parte, la un moment dat ea a vorbit deschis despre mariajul său.

Au fost perioade în care Neli stătea singură și îl aștepta pe Mircea Lucescu să se întoarcă din cantonamente. Pe de altă parte, cei doi au avut mai multe lucruri în comun, iar asta i-a și ținut împreună atât de mult timp.

„Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial. Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim”, spune Neli.

Cum se comportă Mircea Lucescu în afara terenului

Printre altele, soția selecționerului a vorbit și despre caracterul acestuia. Mircea Lucescu este ambițios, iar la fel și Neli. Pe de altă parte, spune ea, acesta știe să lupte până la capăt și nu renunță atât de ușor.

„Mircea e foarte energic, foarte răzbătător, foarte ambițios. Ambițioasă sunt și eu, dar el se luptă mai tare decât mine. Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție – să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, a declarat Neli Lucescu într-un interviu pentru .

Cuplul are un singur copil, după cum spuneam anterior. Iar Neli Lucescu are doar cuvinte de laudă la adresa lui Răzvan Lucescu. Acesta este la rândul său o fire cât se poate de ambițioasă, la fel ca și părinții săi.

Cum s-au cunoscut Neli și Mircea Lucescu

Menționăm faptul că la un moment dat, . Selecționerul și soția sa s-au întâlnit pentru prima oară la cantina studențească.

Ambii au părut interesați de la prima vedere. Iar deși nu vorbeau, a existat un schimb de priviri. Și iată că ulterior, o frumoasă poveste de dragoste a început. Selecționerul a recunoscut însă că de abia târziu și-a dat seama cât de important a fost

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul. Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme.

Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută”, povestea Mircea Lucescu, în trecut, pentru AntenaStars.