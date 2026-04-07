Neli Lucescu, sfâșiată de durere la spitalul unde s-a stins din viață Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, care era internat de peste o săptămână la Spitalul Universitar din București, în urma unor probleme cardiace, 7 aprilie, și a lăsat un gol în inima familiei, cât și a tuturor celor care l-au iubit pentru momentele frumoase oferite celor care i-au urmărit cariera de jucător și de antrenor.

Neli Lucescu, dărâmată de durere după moartea lui Mircea Lucescu

La scurt timp după anunțul , familia a venit la spital, iar imaginile au fost de-a dreptul emoționante. Vizibil afectați de vestea tragică primită, aceștia au mers și au stat preț de câteva zeci de minute în spital, după care au plecat. Cea care i-a fost alături lui „Il Luce” pentru o mare parte a vieții, Neli Lucescu, nu și-a putut stăpâni lacrimile și a fost ajutată în drumul către mașină, conform .

ADVERTISEMENT

Lângă ea s-a aflat nepotul, Matei Lucescu, cel care a încercat să fie puternic și să-și ajute astfel bunica în momentele dificile prin care trece toată familia. Imaginile de la Spitalul Universitar din București sunt dureroase, însă pentru Mircea Lucescu va rămâne în memoria tuturor pentru lucrurile frumoase pe care le-a făcut de-a lungul vieții, pasiunea sa extraordinară pentru fotbal și devotamentul cu care a servit acest sport până în ultimele clipe.

Unde urmează să fie înmormântat Mircea Lucescu

Locul de veci unde-și va avea somnul etern Mircea Lucescu va fi la Cimitirul Bellu din București, acolo unde familia are un cavou de mai mult timp. Legendarul „Il Luce” va intra astfel într-o galerie selectă a marilor români care-și au finalul acolo.

ADVERTISEMENT

Cimitirul Bellu, înființat în 1858 pe terenul oferit orașului București de baronul Barbu Bellu și inclus în Lista Monumentelor Istorice din 2010, face parte din Asociația Cimitirelor Semnificative din Europa și adună peste un secol și jumătate de istorie a elitelor românești. Pe Aleea Scriitorilor își doarme somnul de veci Mihai Eminescu, mereu înconjurat de flori proaspete sub umbra unui tei, alături de George Bacovia, Marin Preda, Nichita Stănescu, Liviu Rebreanu și Alexandru Macedonski, nume care au marcat definitiv literatura română.

ADVERTISEMENT

Pe Aleea Artiștilor se regăsesc alte personalități majore ale culturii române: Maria Tănase, Toma Caragiu, Ion Dolănescu, Florian Pitiș, Gică Petrescu, Radu Beligan sau Olga Tudorache. Popularitatea locului a crescut constant de-a lungul anilor, iar mii de turiști și vizitatori ajung anual aici, transformând Bellu într-un reper cultural neoficial al Capitalei și într-un spațiu al memoriei colective.

ADVERTISEMENT