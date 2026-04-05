Neli, soția lui Mircea Lucescu, a părăsit în lacrimi Spitalul Universitar. Singurele cuvinte rostite

Neli, soția lui Mircea Lucescu, a părăsit îndurerată Spitalul Universitar de Urgență din București. Care au fost singurele cuvinte rostite de partenera de viață a lui „Il Luce”.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
05.04.2026 | 13:28
Familia Lucescu trece prin momente extrem de grele. Mircea Lucescu a fost transferat la ATI în noaptea dintre sâmbătă și duminică, iar fostul selecționer se află în comă la Spitalul Universitar de Urgență București. Cei apropiați lui „Il Luce” au urmărit îndeaproape situația medicală, iar Neli Lucescu a oferit doar două cuvinte când a părăsit unitatea medicală.

Momente de panică pentru fotbalul românesc. Tratamentul aplicat lui Mircea Lucescu după infarctul suferit vineri, 3 aprilie, nu a mai funcționat, iar fostul selecționer a fost transferat, în dimineața zilei de duminică, 5 aprilie, la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență din București.

La aflarea acestei vești, familia Lucescu, dar și cei apropiați, au venit la unitatea medicală. Soția fostului selecționer, Neli, a fost însoțită de Ana, soția lui Răzvan Lucescu, Marilu, nepoata lui „Il Luce”, alături de soțul ei, dar și de Mauru Mugur Onofrei, omul de încredere al antrenorului. FANATIK a aflat că toți cei enumerați au stat într-o cameră pentru a urmări evoluția stării fostului selecționer la ATI.

FANATIK a observat cum Neli Lucescu a părăsit în lacrimi instituția medicală, situația fostului selecționer fiind una delicată. În momentul în care s-a urcat în mașină, Mauru Mugur Onofrei a încercat să o ajute pe soția lui Mircea Lucescu, însă aceasta a replicat: „Gata, lasă-mă!”, semn că durerea provocată de starea lui „Il Luce” este fără margini.

Marius Șumudică, dialog cu Neli Lucescu

Fostul jucător al lui Mircea Lucescu de la Rapid, Marius Șumudică, s-a grăbit la spital după ce a aflat că antrenorul se află în comă, pentru a fi alături de mentorul său. El a mărturisit că „Il Luce” a fost ca un tată pentru el și că nu putea să rămână acasă în aceste momente dificile pentru fostul selecționer. Din informațiile FANATIK, Marius Șumudică a purtat un dialog cu Neli Lucescu, iar antrenorul a simțit-o pe soția lui „Il Luce” foarte șocată de cele întâmplate.

„Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viaţa”, a fost reacţia oferită de Marius Şumudică pentru FANATIK. Mircea Lucescu a fost aproape de „Șumi” pe parcursul carierei sale, iar tehnicianul nu poate decât să îi fie recunoscător, drept dovadă fiind prezența sa la spital.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
