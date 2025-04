Nelson Mondialu își vinde apartamentul din Cluj și se mută definitiv din România! Pensia uriașă din care va trăi în Budapesta: „Am suferit un accident”

Nelson Mondialu își vinde apartamentul din Cluj Napoca și părăsește definitiv România! FANATIK a aflat pe cât dă locuința și din ce va trăi în Ungaria!

Nelson Mondialu își vinde locuința din Cluj și se mută în Budapesta

Nelson Mondialu, unul din cele mai îndrăgite, colorate și românesc, face valuri iar! De data asta nu mai e vorba de vreo apariție extravagantă sau vreo replică memorabilă care să se fi viralizat. Tatăl lui de la Kanal D, ne-a spus că își vinde apartamentul din Cluj Napoca pe 700.000 de euro și se mută de tot în Budapesta.

Dar ce ascunde această mutare-fulger a lui Nelson? Totul pleacă de la o pensie primită în , în urma unui accident suferit în anii ‘90. Mai precis, de la statul maghiar are o pensie anuală de 250.000 de euro, sumă care i-ar permite să trăiască bine-mersi oriunde pe planetă.

În 1996, Nelson Mondialu a fost victima unei răfuieli în Budapesta, în urma căruia s-a ales cu pensie de handicap, una destul de babană: „Am fost atacat cu hârlețul, cu lopata, zici că eram la Răscoală”.

Pensia uriașă cu care Nelson se laudă, primită în urma unui accident

În continuare, Nelson ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că nu își lichidează toată moștenirea din România. Va păstra casa de la țară pe care o are în județul Cluj, unde va reveni, din când în când, ca un simplu turist. Apoi, Nelson se bazează pe cetățenia maghiară pentru a ajunge mai ușor în Statele Unite, dat fiind că vizele pentru români nu se mai acordă, în urma deciziei lui Donald Trump.

„Îl vând pentru că mă mut din România, în Budapesta! Definitiv. Avem casă la țară, dar acolo o să venim așa, ca și olandezii, ca și nemții într-un fel de vacanță. La Budapesta sunt pensionar. Am o pensie anuală de 250.000 de euro, pentru că eu am suferit acolo un accident, prin 1996-1997. Am avut un accident și, după vreo 6-7 ani, mi s-a acordat o pensie de… cum ar veni, handicap. Am zis că nu mai are rost să stăm în România. În Ungaria facem și actele pentru a pleca în America, ăia pot să plece, noi nu putem pleca. Eu deja exersez limba engleză și vorbesc mai stricat românește.

Deocamdată s-au interesat doar ăștia care se ocupă cu imobiliarele, agențiile, să rupă din preț și să câștige ei mai mult. La mine pe tavan se vede ca în oglindă, cum au unii oglinzi venețiene. Eu am mobilat, tot, tot. Iau doar tablourile și hainele. Las și veselă Versace, ăștia nu își dau seama ce vorbesc. 700.000 cer”, a declarat, în stilul său spumos, Nelson Mondialu, pentru FANATIK.

De ce cere Nelson Mondialu 700.000 de euro pe apartamentul din Cluj Napoca: „Când le-am spus la oameni acum zece ani…”

Bărbatul a explicat de ce cere o sumă atât de piperată pentru apartamentul său din Cluj Napoca. A investit destul de mult în el. Doar stucul decorativ l-a costat undeva la 120.000 de euro.

„Ca să nu creadă lumea că sunt nebun. 3.500-4.000 de euro costă metrul pătrat la noi în Cluj. Dacă în 2025 îi atât, cât a fost în 2023? Noi trebuie să calculăm diferența și cât va mai crește până în 2027, de exemplu. Și atunci îl vând ca și cum aș fi în 2027-2028, eu așa îl vând. Când le-am spus la oameni acum zece ani să cumpere aur, atunci era gramul 150 de lei și acum e 480 de lei. În 2027-2028, atât va fi prețul la locuințe.

Să nu creadă lumea că îl cumpără acum și apoi îl vând cu alt preț, să mă ardă. Pe TikTok am zis doar așa, fără mobilă. Mobila mea e făcută la comandă, paturile, totul e din lemn masiv. Jos marmură, în cameră parchet de nuc. Cel mai scump a fost Stucco Veneziano. Păi am numai frigiderul de 60.000 de euro, păi n-a venit Capatos, a trimis escadrilă aici să filmeze?

Atunci am plătit 120.000 de euro. La 80 de metri cât am eu aici, să dai și pe perete și pe tavan, îți dai seama, e mult. În România nici nu se știa de Stucco Veneziano! Eu am și dinte din diamant. Gura mea când râde, râde a vreo 70 și ceva de mii de euro”, ne-a mai povestit Nelson Mondialu.

„Noi avem borcănașe exact cum au alți oameni în pivniță, cum au alții cu magiun, eu am cu aur”

Întrebat de unde scoate atâția bani, Nelson ne-a zis că a fost băiat deștept și a strâns aur în borcănașe, iar când are nevoie să cumpere ceva, doar desface borcanele. Totodată, clujeanul ne-a mai declarat că deja e interesat de un apartament în Budapesta, însă nu vrea să îl ia prin bancă, deși pensia i-ar permite să-l achiziționeze în rate.

„Să nu credeți că eu nu mă mut până nu vând apartamentul. Eu vreau să iau apartament și la Budapesta. Nu pot să merg acolo să stau la hotel. Poate un Intercontiental, un Hilton, ceva acolo, trebuie să las impresie bună. Eu vorbesc maghiară foarte bine. Eu nu stau după banii pe care o să îi primesc pe apartamentul din Cluj. Eu cu pensia mea de acolo pot să iau și prin bancă, garantez, dar cine știe, nu vreau prin bancă, că poate se închid băncile, nu se știe ce urmează.

Noi avem borcănașe exact cum au alții oameni în pivniță, cum au alții cu magiun, eu am cu aur. Le am în anumite locuri, de pe vremuri, de când eram prin Italia, Ungaria. Când ne trebuie, luăm din borcănaș”, ne-a mai zis Nelson.