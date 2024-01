Nelu Cortea a spus ce i s-a întâmplat lui Cătălin Bordea după despărțirea de Livia: “Tot răul spre bine”

Nelu Cortea a vorbit despre prietenul său, Cătălin Bordea, dar și despre despărțirea acestuia de Livia. Comediantul a fost nevoit să traverseze o perioadă extrem de complicată în viața personală.

Nelu Cortea a spus ce i s-a întâmplat lui Cătălin Bordea după despărțirea de Livia

Cătălin Bordea și Livia au divorțat anul trecut. , care de altfel era un bun prieten al acestuia. Chiar și el dezvăluia că a fost șocat în momentul în care a aflat.

Iar Nelu Cortea i-a fost alături la fiecare moment. Acesta recunoaște că bunul său prieten a trecut prin clipe groaznice. Cătălin Bordea a suferit mult după divorțul de Livia, având în vedere toate cele întâmplate.

Acum însă, Nelu Cortea are încredere în Cătălin Bordea. Acesta susține că îl vede pe prietenul său recăsătorindu-se. Mai mult de atât, acesta are și toate calitățile pentru a putea să devină tătic.

Menționăm faptul că cei doi sunt prieteni din facultate. Drept urmare, sunt extrem de apropiați. De altfel Nelu Cortea i-a fost alături lui Cătălin Bordea în perioada de după divorțul de Livia.

„N-a venit să doarmă pe canapea”

Întrebat de cei de la cancan.ro despre acea perioadă, Nelu Cortea spune că prietenul său a suferit foarte mult însă acum și-a revenit. Imediat după cele întâmplate cei doi au băut o bere, s-au simțit bine și au discutat diferite detalii.

„Dar știi cum e, tot răul spre bine. (…) Păi ce a zis și el în podcastul în care a mărturisit totul, da, a avut momente grele, a suferit foarte mult. Dar acum e bine. (…) N-a venit să doarmă pe canapea.

A venit la mine, am băut o bere, am mai povestit, am mai râs, ne-am simțit bine, s-a dus acasă la el, am copii, dracu’, nu culc toți bețivii pe canapea. A nu se scoate din context!”, a povestit pentru , Nelu Cortea.

Menționăm faptul că deși despărțirea de Livia a fost dureroasă, Cătălin Bordea a reușit să își revină. Drept dovadă,