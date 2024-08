Nelu Cortea povestește ce se întâmpla la clubul unde lucra “sclava Livia”, fosta soție a lui Cătălin Bordea. Ce iese la iveală abia acum

Nelu Cortea vine cu o variantă cu totul diferită despre lucrurile spuse despre și mai ales de Livia Eftimie despre perioada din viața managerei petrecută cu Cătălin Bordea. În exclusivitate pentru FANATIK, umoristul demontează marele mit despre iubita lui Spike, și anume că a fost un soi de ”Sclava Isaura” în timpul căsniciei cu juratul de la iUmor.

Nașa familiei Bordea, dezvăluiri despre relația lui Cătălin cu fosta soție

Alexandra Laura, nașa fostei familii Bordea, despre felul în care se simțea Livia tratată pe vremea când era cu Cătălin Bordea, spunând, printre altele, că a muncit enorm de mult, ca o sclavă.

a deschis la un moment dat Clubul 99, unde actorul și alți companioni făceau stand-up comedy. Nașa din Canada a fostei perechi a scris, într-o postare publică, pe Instagram, că Livia a tras cu oale și surcele pentru ca echipa fostului ei soț să fie satisfăcută de mediul în care muncesc, lucru care nu pare tocmai conform adecvat realității, așa cum ne spune, în exclusivitate, Nelu Cortea. O dată pentru că Livia și-a asumat această afacere de familie, a doua oară pentru că nimeni n-ar fi obligat-o la vreo muncă silnică din care să iasă prost.

Când a început relația Liviei cu Spike

Nelu Cortea a fost pus la curent de FANATIK despre lucrurile pe care nașa cuplului Livia-Cătălin le-a expus în văzul tuturor, mirându-se de unde are informațiile pe care le are, având în vedere că ea stă la mii de kilometri depărtare.

De asemenea, Nelu ne-a spus că Livia nu a fost cu Spike, adică Paul Mărăcine, din momentul în care au apărut imaginile cu cei doi în presă, ci relația ar fi început de ceva vreme. Întrebat de ce a ieșit Livia să se confeseze într-o zi toridă de vară, la mai bine de un an și ceva de la despărțirea de Cătălin, comediantul a zis că probabil există o problemă de micro-managament, în sensul că reach-ul domnului Mărăcine, Spike, a cam scăzut.

I.am.alexa (n. red.: nașa), numele de pe Insta al prietenei Liviei, cea care l-a creionat pe Bordea în termenii unui satrap emoțional, a spus următoarele, printre altele: „Când au deschis clubul, cine a frecat toalete și podele și tot? Cine stătea noapte de noapte ca totul să fie ok? Vai, team work, că era pentru ei. Sure (n. red. traducere din engleză: desigur). Recitește”.

Nelu Cortea rupe tăcerea: ”Mi se pare stupid să te plângi”

Nelu Cortea, cel care a asistat la chinurile facerii clubului deținut de Bordea și fosta soție, explică totul, pe îndelete, pentru cititorii FANATIK.

„Nu poți să vorbești despre chestii de la club dacă n-ai fost acolo. Adică poate că ea știe ce i-a spus, dar, nu, nu! Ce treabă are din Canada? Înțeleg că încearcă să își apere prietena, dar, adevărul, adică poți să întrebi pe oricine a fost la club, acolo.

Păi noi eram comedianți, noi făceam stand-up, ea era angajată la club, oricum, cu un salariu mai mare decât pregătirea pe care o avea, pentru că era soția lui Bordea și n-a avut nimeni o problemă cu asta… Dar ea a fost plătită să lucreze la club, adică să zici că ai muncit pentru că ai fost plătit e aberant. Nu înțeleg. Mi se pare stupid să vorbești, să te plângi că ai muncit pentru un job pentru care ai fost plătit. Era un business de familie acolo”, a declarat Nelu Cortea pentru FANATIK.

”Încearcă să-i crească Instagramul”

Considerat unul dintre cei mai buni amici ai lui Bordea, Nelu e de părere că ieșirea Liviei nu a fost deloc una intenționată, iar în spatele ei s-ar afla, în realitate, nevoia de faimă și de profit.

”Am impresia că artistul ei, care e și iubitul ei, nu prea mai vinde din cauza scandalului pe care l-a pornit ea și atunci încearcă și ea un pic de scandal ca să îi crească Instagramul, cel mai probabil, ceea ce s-a și întâmplat, că așa se face, aparent. Eu nu am vrut să zic nimic, n-am vrut să mă bag, pentru că tot timpul ăsta… Deși și știu mult mai mult decât e cazul. Crede-mă, n-o să le zic, pentru că nu vreau să îi fac rău. Dar aș putea. Doamne, Doamne… În fine! Oricum, divorțul e de un an, dar discuția e de mai mult de un an jumate.

După un an jumate, să te apuci să răscolești rahatul și să arunci cu minciuni, sincer… într-un om care te-a lăsat în pace și a zis ca fiecare să își vadă de viață și care suferă în continuare mi se pare cel puțin urât, cel puțin urât! Crede-mă, suntem foarte mulți care știm, de fapt, ce-i acolo, și de aia a reacționat și Bucălae și soția lui Bucălae, care, na, sunt finii lor. Acuma că prietena ei din Canada, care doar a auzit partea ei la telefon a zis ceva, nefiind aici, nu mă bag! Oricum, e urâtă situația. Chiar am ținut la Livia și am considerat-o prietena famliei. Nu credeam că se coboară la nivelul ăsta”, a declarat Nelu Cortea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Bordea și Livia s-au despărțit în urmă cu un an

Cătălin Bordea și Livia s-au despărțit în vara anului trecut, după aproximativ 12 ani de căsnicie. La scurtă vreme după separare, femeia a fost surprinsă în compania rapperului Spike, unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului ei soț. Timp de aproape un an, Livia a păstrat tăcerea în legătură cu viața ei personală, însă recent a decis să vorbească despre divorț și relația cu actualul iubit.