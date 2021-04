Nelu Ploieșteanu a murit. Artistul a ajuns în stare gravă, după ce s-a infectat cu COVID-19, Din păcate, îndrăgitul cântăreț de muzică lăutărească nu a rezistat. A ajuns în stare critică, intubat, la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, medicii au făcut tot posibilul să îl salveze, dar nu au reușit.

Cu o saturatie de 50% și cu plămânii afectați, în proporție de 70%, celebrul lăutar s-a luptat pentru viață până în ultima clipă. Ion Dumitrache, nume de scenă Nelu Ploieșteanu, s-a născut în data de 16 decembrie 1950, în localitatea Ciorani din județul Prahova.

A început să muncească încă de la vârsta de 18 ani, atunci când a început să cânte chiar în satul natal. Ulterior, a învățat să cânte și la pian și la acordeon. A fost în armată timp de un an și jumătate. atât la Brașov, cât și la Timișoara.

Cine este Nelu Ploieșteanu – carieră și viața personală

În anul 1970, artistul s-a mutat la o rudă din București. Aici a cântat timp de 6 luni la acordeon la Teatrul de revistă Ion Vasilescu. Aici l-a avut ca dirijor pe Ion Albeșteanu. A mai cântat și la restaurantele Caraiman, Bulevard, Doina, Crama Domnească și Caru’ cu Bere.

În anul 1979, artistul a plecat pentru prima dată într-un turneu din afară. alături de Ansamblul Mugurelul (Franța, Italia, Belgia și Olanda). Între anii 1990 și anul 1998, a cântat la restaurantele Șarpele Roșu și restaurantul Perla.

Nelu Ploieșteanu a murit. Prin ce dramă a trecut

În luna aprilie din anul 2018, se stingea din viață fiul lui Nelu Ploieșteanu, la vârsta de 32 de ani. Mihăiță a fost crescut de fosta soție a artistului, Elena. Băiatul s-a născut perfect sănătos, dar s-a scris că un vaccin i-ar fi cauzat suferința. Încă de la vârsta de două luni a avut tetrapareză spastică și encefalopatie.

„Eu l-am visat doar odată. Copiii mei îl visează mereu. Chiar astăzi, fetiţa mea l-a visat ca le dădea pepene să mănânce. Fetele mele sunt într-o legătură directă şi divină cu el. Băiatul are aproape cinci luni de când a murit, niciodată nu am lipsit de acolo (n.r. de la mormânt). Am făcut un sanctuar. Este cel mai frumos cavou din tot cimitirul.

Nu ştiu cum am reuşit să merg mai departe. Cred că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să rezistăm. Soţia mea spune că nu ştie să mai meargă fără el. Ne este foarte greu. Toţi copiii dorm cu poza lui, dar eu evit să mă uit la poze. Dumnezeu ne-a dat putere. Le-am spus copiilor că viaţa lor trebuie să meargă înainte”, a spus Nelu Ploieşteanu în 2018, la Antena Stars.