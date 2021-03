Nelu Ploieșteanu, în stare critică la ATI, după ce a plecat pe semnătură din spital: “A făcut scandal și a refuzat investigațiile”

Cântărețul Nelu Ploieșteanu se află în stare critică, intubat, la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Cu o saturatie de 50% și cu plămânii afecatați, în proporție de 70%, celebrul lăutar se luptă pentru viață în aceste momente, iar medicii sunt rezervați în ceea ce privește starea sa.

FANATIK.RO a aflat că celebrul cântăreț de muzică lăutărească a fost depistat pozitiv cu SARS-Cov-2, zilele trecute, a început să se simtă foarte rău și a ajuns de urgență la spital, unde i-au fost făcute investigații suplimentare.

Medicii au vrut să îl trimită și la un computer tomograf, însă Nelu Ploieștranu a refuzat, a făcut scandal și a ieșit din spital pe semnătură. Ajuns acasă, seara, starea lui de sănătate s-a agravat, nu mai putea să respire, se sufoca, dar a refuzat să meargă, din nou, la spital.

După o noapte și o zi, familia a sunat la 112, salvarea a venit acasă la artist și l-a transportat la Spitalul Clinic De Urgență Floreasca, pentru că la Matei Balș nu mai erau locuri libere la Terapie Intensivă.

Nelu Ploieșteanu, în stare critică după ce a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19

“Marți a venit de la spital acasă, iar miercuri a ajuns în nou pe mâna medicilor. Este la Terapie Intensivă, cu saturație de 50% și cu plămânii afectați în proporție de 70%. Starea lui este destul de gravă, pentru că are afecțiuni la plămâni, pneumonie, tuse tabacică”, a declarat Mara Bănică, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

Apropiată a familiei Ploieșteanu, Mara Bănică ne-a dezvăluit că familia artistului este devastată de durere și se așteaptă la un deznodământ dramatic, deși nu încetează să se roage și să spere într-o minune.

Nelu Ploieșteanu, probleme grave de sănătate, după moartea fiului

În vârstă de 70 de ani, Nelu Ploieșteanu se confruntă de mai multă vreme cu probleme de sănătate. S-a luptat cu o pneumonie puternică și, din 2018, de la moartea unicului său fiu, celebrul lăutar a tot ajuns pe mâna medicilor.

“Nu am mai mâncat şi am ajuns la spital. Am fost o lună internat, dar acum sunt bine, conduc, nu mai am probleme. Eram epuizat, aveam mușchii atrofiaţi și am primit un tratament cu vitamine”, declara Nelu Ploieșteanu, la sfârșitul lui 2018, într-o emisiune TV.

Și cântăreața Gabi Luncă se află în stare gravă, diagnosticată cu Covid-19

În ultimele luni, de când a izbucnit pandemia de Covid-19, mai mulți artiști au ajuns în stare gravă pe mâna medicilor. Reamintim că Mihai Budeanu, component al trupei 3 Sud Est, a fost la un pas de moarte și a fost salvat abia după ce a primit tratament cu plasmă, actorul Toni Grecu a rămas cu sechele, după trei săptămâni petrecute în spital, cu Covid-19, iar, în prezent, cântăreața de muzică lăutărească Gabi Luncă se luptă pentru viață, la Terapie Intensivă.

“Înainte să mă sunați dumneavoastră, cu o oră, am primit o veste cum că nu mai este în stare critică, dar este în Terapie Intensivă. A ieșit din starea critică, dar doctorii sunt rezervați, au spus că evoluția acestui virus este neașteptată și oricând se poate deteriora, din nou, starea ei. Dumnealor nu ne-au dat mari speranțe, ne-au spus doar că s-a oprit inflamația din corp. Acum, nu vă spun că e bine, dar nu mai este critică. Evoluția bolii este foarte, foarte surprinzătoare și nu știm ce se poate întâmpla. Avem încredere în Dumnezeu, ne rugăm la El, că doar El ne poate ajuta.

Internată este de pe data de 13 martie. Pe 8 a fost pozitivă, pe 11 a făcut evaluarea la Balș, era bine, i-a dat tratamentul acasă, dar a început să aibă probleme de respirație și am și dus-o la spital. Acolo au trimis-o la alt spital, undeva pe Bulevardul Basarabia, acolo era singurul pat liber la Terapie Intensivă. Astăzi ne-au dat medicii să vorbim cu măicuța, am făcut conferință cu surorile mele și am vorbit un pic. De acolo, de pe patul de spital, ea nu știa că are Covid, ea știa că are gripă. Cu masca de oxigen pe față, ne-a spus, așa: ‘Stați liniștite! În cinci zile voi fi bine.’ Deci tot ea ne încuraja pe noi.Vă dați seama?”, a spus, în urmă cu două zile, pentru FANATIK, Estera Onoriu, fata cântăreței Gabi Luncă.