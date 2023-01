Nelu Popa, zbor de coșmar după ce a cântat cu Jador, în Germania: „A fost ceva de groază. Am fost umiliți”

Nelu Popa a avut parte de o noapte de coșmar, după ce s-a întors de la un concert din străinătate, unde a cântat cu Jador!

Nelu Popa s-a întors din Germania cu nervii întinși la maximum

Saxofonistul este extrem de revoltat pentru ce a trebuit să îndure, în situația în care s-a aflat el fiind mai multe persoane care au zburat cu avionul. Cântărețul e supărat pe pentru felul în care l-a tratat atât pe el cât și pe ceilalți pasageri! Nelu a povestit toată pățania prin care a trecut, în exclusivitate pentru FANATIK.

Nelu Popa a avut de susținut un eveniment în weekend-ul trecut (21-22 ianuarie) în Hannover, Germania, de unde avea zbor duminică seara către Cluj-Napoca. Toate bune și frumoase până când aeronava a intrat în spațiul aerian românesc. Avionul s-a învârtit mai mult timp deasupra Clujului, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, fiind o ceață prea mare, pilotul a decis să se întoarcă și să aterizeze în Budapesta, în loc să aleagă un oraș mai apropiat din România.

a ajuns abia dimineață la Oradea, oraș în care locuiește, după ce toată noaptea a fost purtat de colo-colo. Acesta ne-a zis că atmosfera în sala de așteptare era una de revoltă și acuză compania că nu s-a ocupat deloc de pasageri: nu aveau nici măcar apă la dispoziție pentru călători!

Un zbor de coșmar: „La Budapesta, ne-au scos din avion și ne-au pus într-o sală, înghesuiți. Nu puteai să îți iei nici măcar o apă”

„Azi noapte am venit din Hannover și trebuia să aterizăm în Cluj-Napoca. Era ceață foarte mare și pilotul a considerat că era mai bine să ne ducă în Budapesta. Ne-am învârtit cam o oră și nu înțeleg de ce nu a ales să aterizeze pe aeroportul din Sibiu, Târgu-Mureș sau Oradea. Alte avioane au putut ateriza, noi nu… Cea mai proastă companie aeriană.

Nu e prima oară când pățesc astfel de lucruri cu aceeași companie. Îți dai seama ce era acolo. La Budapesta, ne-au scos din avion și ne-au pus într-o sală, toți înghesuiți. Am așteptat trei ore până să vină să ne ia un autocar. Nu puteai să îți iei nici măcar o apă, nu ne-au dat nimic. Și scuzele lor ce au rezolvat? Erau copii mici, plângeau… Apoi, eu și formația mea aveam și toate instrumentele cu noi, saxofon, orgă, una, alta. Nu aveai în sala din Budapesta nici unde să îți încarci telefonul. A fost ceva de groază. Am fot umiliți”, și-a spus Nelu Popa of-ul pentru FANATIK.

Artistul ne-a vorbit și despre evenimentul la care a cântat, regăsindu-se pe aceeași scenă cu Jador! Saxofonistul a susținut un concert dedicat Micii Uniri, care se sărbătorește pe 24 Ianuarie, la care au fost prezenți românii stabiliți în Germania.

Saxofonistul a cântat cu Jador în Hannover: „A ales să fie acolo, lângă mine”

„Jador nu a avut ghinionul meu cu avionul, el a avut o altă cursă. La petrecere a fost foarte frumos. Eu cu Jador ne-am mai întâlnit la diferite filmări, dar nu am mai cântat niciodată împreună. Cum să zic, fiecare a avut programul său, însă din respect, am fost și eu prezent la momentul lui, și el când am cântat eu, pe scenă.

El a ales să fie acolo, lângă mine. Și eu, din bun simț, și din respect pentru el, am urcat pe scenă. A fost și Mălina Avasiloaie la eveniment, a fost foarte frumos. Deci plecarea mea în Germania a avut și o parte pozitivă, datorită românilor care vin mereu în număr mare, în general, la spectacolele noastre din Diaspora”, ne-a mai spus Nelu Popa.