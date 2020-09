Nelu Tătaru, anunț îngrijorător: „Din a doua jumătate a anului 2021 vom putea să ne gândim și la o scădere a numărului de cazuri” COVID-19”

Cu toții sperăm ca România să câștige cât mai repede cu putință „lupta” cu noul coronavirus, dar trebuie să recunoaștem că informațiile furnizate de autorități nu ne dau prea multe motive să fim optimiști. Cel puțin, nu deocamdată, pentru că bilanțul persoanelor infectate crește pe zi ce trece și pune la grea încercare sistemul medical, mai ales că spitalele care tratează acești pacienți au atins deja capacitatea maximă.

De altfel, doar în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1.059 de cazuri noi și 45 de decese (28 bărbați și 17 femei), toate ale unor persoane care au prezentat comorbidități. Este vorba despre pacienți internați în în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Potrivit ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, având în vedere situația epidemiologică actuală, este greu de crezut că țara noastră va putea ajunge pe o pantă descendentă a infectărilor cu COVID-19 mai devreme de a doua jumătate a anului viitor. Cât despre posibilitatea revenirii la starea de urgență, oficialul avertizează că „ține doar de noi” să împiedicăm acest scenariu prin respectarea distanțării fizice și a tuturor celorlalte reguli sanitare.

Nelu Tătaru trage un puternic semnal de alarmă: „Din a doua jumătate a anului 2021 vom putea să ne gândim și la o scădere a numărului de cazuri”

„Suntem într-un an diferit față de alți ani, am avut un început de an școlar diferit, vom avea și scrutinuri electorale diferite. Dacă menținem platoul la care ne gândim, din a doua jumătate a anului viitor vom putea să ne gândim și la o scădere a numărului de cazuri.

Să nu uităm că vine sezonul rece, sezonul gripei, avem o campanie de vaccinare antigripală și în acest context trebuie să acționăm ca atare. Noi avem în evaluare orice scenariu, dar trebuie să ne gândim în primul rând la reguli și să le respectăm.

Haideți să vedem ce putem face pentru a menține un platou după această lună grea. Cred că ține doar de noi dacă vom avea un lockdown (n.r. carantină totală) sau nu, atât timp cât suntem vigilenți, respectăm niște reguli, avem acțiuni concrete în unitățile sanitare, dar, repet, nu în spitale se tranșează această pandemie. Se tranșează între spitale”, a declarat ministrul Sănătății.

Rafila insistă asupra modului de organizare pentru vaccinul anti-COVID-19: „Sunt îngrijorat că nu va fi gata”

În altă ordine de idei, Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentantul României în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, este deja cu gândul la un vaccin care să pună capăt pandemiei de coronavirus. Ba chiar recomandă Guvernului să se organizeze din timp, pentru ca acesta să poată fi administrat imediat persoanelor din categoriile vulnerabile și celor care se află în „linia întâi”.

„În primul rând, dacă se va reuşi obţinerea unui vaccin într-un timp scurt, pentru că deocamdată discutăm despre vaccinuri-candidat adică unele care nu au fost autorizate, trebuie administrat persoanelor din categoriile vulnerabile şi personalului medical.

Precontractele pentru potenţialele vaccinuri sunt semnate, iar un astfel de vaccin care a fost deja contractat în avans va şi ajunge să fie autorizat, cu siguranţă că ţările membre ale UE vor primi o cotă parte din acea cantitate care a fost rezervată de către Comisia Europeană, care a şi plătit în avans sume considerabile de bani.

E vorba despre ceea ce a reuşit să facă CE pentru statele membre, şi noi din fericire suntem membrii ai Uniunii şi atunci am putea să avem un vaccin disponibil poate ceva mai repede, în prima jumătate a anului viitor.

Dacă tot vrem să arătăm că suntem silitori în a furniza populaţiei vaccinul, ar trebui de mâine să ne preocupe modul de organizare, de logistică, centrele de vaccinare, cine să administreze vaccinul. Să se facă cartografia tuturor grupurilor vulnerabile, să poată fi vaccinate.

Vaccinurile noi, revoluţionare, care conțin ARN trebuie transportate congelate la minus 70-80 de grade şi nu există nicio ţară, inclusiv în România, cu o capacitate de stocare la o astfel de temperatură. Ele vor fi livrate în recipiente care conţin gheaţă carbonică şi care trebuie să ajungă direct în centrele de vaccinare, unde pot să rămână refrigerate timp de câteva zile.

Mai mult, aceste vaccinuri se vor administra în două doze, cel mai probabil, multora dintre persoanele beneficiare, pentru că mai ales persoanele vârstnice au nevoie de o stimulare imunitară mai consistentă, şi cred că lucrul acesta este extrem de important, să avem o strategie şi o logistică organizată.

Eu sunt foarte îngrijorat, văzând cum ne mişcăm în zona organizatorică, că va exista acest vaccin disponibil, Comisia Europeană şi-a făcut treaba, România va putea primi vaccinul şi organizarea pentru administrarea vaccinului nu ştiu dacă va fi gata.

Cred că lucrul acesta trebuie de acum început, astfel încât în eventualitatea în care acest vaccin va fi disponibil să poată fi administrat în un timp cât mai scurt unui număr mare de persoane.

Cred că ar trebui foarte rapid să începem să organizăm o campanie de vaccinare, cu responsabili, cu centre de vaccinare, cu locaţii de depozitare intermediară, dacă este cazul, dar lucrurile sunt foarte complexe şi cred că necesită colaborarea mai multor instituţii, nu doar a Ministerului Sănătăţii.

Sigur ar trebui să fie, bineînţeles, și Ministerul Sănătăţii agrenat, dar probabil că un ajutor din partea Ministerului Apărării Naţionale va fi esenţial pentru reuşita unei astfel de campanii”, a explicat Alexandru Rafila.