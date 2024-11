Nelu Tătaru, soluția pentru a-și practica meseria. ”Problemele de sănătate nu suportă amânare”

Deputatul, medic chirurg de profesie, se află sub control judiciar pentru luare de mită, iar instanța a decis să-i interzică exercitarea profesiei în unități medicale de stat pentru 60 de zile.

Nelu Tătaru, soluția pentru a-și practica meseria

anunțat prietenii și pacienții că va încerca să-și deschidă un cabinet privat pentru că nu consideră că a fost sau este un pericol public.

”Nu cred că am fost sau sunt un pericol public, astfel încât să nu-mi pot face meseria, iar cei mai afectați sunteți voi, pacienții mei.

Eu am ales, după perioada în care am fost ministru al sănătății, să mă întorc la Huși! ‘Ce bine că v-ați întors acasă’, sunt cuvintele voastre, atunci când am revenit acasă.

Așa cum știți, județul Vaslui nu are o clinică medicală privată chirurgicală în care sa pot opera în acest moment, iar dacă nu voi reuși să mă întorc la spital voi încerca să-mi deschid un cabinet privat.

Pentru că problemele de sănătate nu întreabă când să apară, nu țin cont de statut și nu suportă amânare”, a scris miercuri Nelu Tătaru, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

”Problemele de sănătate nu suportă amânare”

a anunțat că a început demersuri pentru a-şi deschide, începând cu luna decembrie, un cabinet particular de consultații.

”Faptul că nu pot sta departe de voi și de problemele voastre medicale m-a determinat să demarez procesul de deschidere a unui cabinet de consultații, începând cu luna decembrie.

Nu este ușor, nu îmi este ușor, însă în domeniul medical nu există improvizații. Profesionalismul și seriozitatea sunt esențiale și mă ghidează în fiecare zi, de aceea îmi voi continua cu dedicare misiunea în domeniul medical.

Sunt profund recunoscător pentru încrederea fiecăruia dintre voi. Gândurile bune și aprecierile voastre mă ajută să merg mai departe. Mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a mai transmis Nelu Tătaru.

Procurorii DNA l-au pus pe Nelu Tătaru, în octombrie, sub urmărire penală într-un dosar în care este acuzat că ar fi luat mită, în calitate de medic, bani și alimente, sumele variind între 100 și 500 de lei.