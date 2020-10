Nelu Vlad, confirmat cu Covid. Ce susține artistul trupa Azur despre boală: “Pare că suntem condamnați”

O altă vedetă de la noi a fost confirmată cu COVID-19. Nelu Vlad a transmis recent că a suferit din pricina acestui diagnostic, confirmat de către medici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Solistul din trupa Azur, în vârstă de 70 de ani a fost diagnosticat cu această boală și le-a făcut tuturor românilor câteva dezvăluiri importante despre modul în care a contractat SARS-COV-2.

Cântărețul a fost țintuit la pat timp de mai bine de două săptămâni și le-a dat multora emoții când a făcut mărturisiri despre modul în care se simte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nelu Vlad, din trupa Azur confirmat cu coronavirus. Cum se simte în prezent

Nelu Vlad s-a vindecat de coronavirus și a făcut mărturisiri foarte neașteptate despre starea lui de sănătate. Artistul a susținut că a întâmpinat simptomele clasice acestei boli, printre care și pierderea gustului sau a mirosului.

Solistul de 70 de ani din trupa Azur a mai povestit că timp de 15 zile a stat la pat, din cauza stărilor de rău pe care le-a experimentat. A fost nevoit să se interneze într-un spital, la scurtă vreme de la primirea diagnosticului de Covid.

ADVERTISEMENT

„Vreau să-i asigur pe toți românii, pe toți colegii noștri, să nu se sperie, pentru că e totuși ceva suportabil, ceva la care se pare că suntem condamnați să trecem aproape toți. Nu vă faceți griji, nu vă speriați, mai ales că, sistemul sanitar, cel puțin mie, mi s-a părut extraordinar de bine pus la punct și nu am mai avut o grijă în plus. În rest sunt foarte bine, încerc să mă refac. 15 zile am stat numai în pat”, a povestit Nelu Vlad, potrivit celor de la wowbiz.ro. Nelu Vlad din trupa Azur a povestit cum se simte după diagnosticul de Covid

Nelu Vlad a mai povestit în cel mai nou interviu pe care l-a acordat că simtomele de coronavirus s-au manifestat mai întâi ca un disconfort respiratoriu foarte puternic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul a primit acest diagnostic după ce a acuzat o usturime a căilor respiratorii și s-a văzut nevoit să meargă mai întâi la un control de rutină. A avut marea surpriză să constate că era infectat cu coronavirus, deși a susținut că a fost foarte atent și s-a protejat.

„Primele simptome se cunosc deja. Mă usturau căile respiratorii. M-am trezit la 1 noaptea, am luat antibiotic și când m-am dus după 3 zile pentru niște analize de rutină pe care le fac la sfârșit de an, m-am dus deja cu o formă ușoară. Și așa am dus-o pe toată. A fost o formă ușoară”, a mai spus artistul despre coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Medicii mi-au spus că am șanse să nu-l mai contactez așa ușor, pentru că am un corp sănătos și deja s-au format câțiva anticorpi. Ce-i drept, trebuie să mă și păzesc, că na, orice răceală, orice viroză înseamna, de fapt, COVID. Sunt sigur că o mulțime de oameni îl au și umblă cu el și nu știu. Habar nu am unde am contactat virusul.”, a mai dezvăluit Nelu Vlad.