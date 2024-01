Nelu Vlad, internat de urgență. Artistului i s-a făcut rău în timpul unor concerte: ”Mi-am pierdut și vederea”. Ce i-au descoperit medicii

Nelu Vlad a fost internat de urgență. Artistului de la trupa Azur i s-a făcut rău în timpul unor concerte pe care le- a avut zilele acestea. Ajuns la spital, medicii i-au descoperit un diagnostic destul de dur celebrului cântăreț.

Nelu Vlad, transportat de urgență la spital. I s-a făcut rău în timpul unor concerte. Ce probleme de sănătate are

Interpretul în vârstă de 73 de ani se află acum la Spitalul din Cluj și a oferit câteva detalii despre cum se simte, dar și cât trebuie să stea internat. De pe data de 27 ianuarie, mai exact, a ajuns în unitatea medicală.

Nelu Vlad a mărturisit într-un interviu faptul că în timpul unui spectacol de la Satu Mare. Înainte de eveniment simțea că-și pierde echilibrul, dar cu toate acestea a decis să urce pe scenă, având și sprijinul colegilor din formație.

Două ore a cântat Nelu Vlad la Satu Mare deși abia se mai ținea pe picioare. La final, chiar dacă în continuare avea stări de rău, a mers să concerteze și în Cluj. Aici, însă, situația s-a agravat, căci la un moment dat nu mai vedea foarte bine.

”Îngrijorător a fost la început pentru că mi s-a făcut rău la un concert, la Satu Mare, mi-am pierdut echilibrul și nu puteam să urc pe scenă. Cu ajutorul colegilor am urcat, am rămas într-o poziție fixă, am cântat două ore apoi am plecat la Cluj. Acolo, aceeași poveste, numai că a fost mai pronunțată și mi-am pierdut și vederea. După ce mi-am revenit, vedeam dublu”, a detaliat solistul pentru

Nelu Vlad, depistat cu un hematom inoperabil pe creier

În cele din urmă, Nelu Vlad a fost transportat de colegii săi la spitalul din Cluj. Doctorii i-au depistat un hematom inoperabil la creier. Cum nu se poate interveni asupra afecțiunii, . În prezent se simte mai bine și vede mai clar.

”Mi-au găsit un hematom între creierul mic și creierul mare imposibil de operat. Am trecut pe tratament. După trei zile, sunt semne că o să-mi revin. Am început să merg și să văd bine, sunt pe mâna unui specialist vestit. E foarte atașat de pacienți și mi-a promis că în zece zile rezolvă problema”, a mai transmis Nelu Vlad.

Acum 7 zile, Nelu Vlad a fost supus și unei examinări de tip CT la cap, în timp ce-și făcea analizele uzuale, și nu avea nicio problemă. Va sta internat până pe 10 februarie, iar pentru a se asigura că s-a vindecat pe deplin, va mai face și un RMN.

”Azi am făcut un CT și arată că sângele care era împrăștiat s-a resorbit și a rămas doar hematomul care trebuie luat în considerare. Spre final, o să fac un RMN și atunci o să aflu și de unde a provenit toată treaba asta. Analizele erau foarte bune, o săptămână aveam de când le făcusem la spitalul Parhon, unde mă internez în fiecare an să-mi fac toate analizele de la A la Z. Inclusiv CT la cap am făcut, dar nu mi-a ieșit nimic”, a mai precizat solistul.