Nelu Vlad, solistul Azur, secretul căsniciei de 40 de ani: „O despărțire amiabilă nu supără nici nevasta, nici amanta”

Nelu Vlad, solistul formației Azur, a făcut dezvăluiri inedite despre viața lui. Artistul a spus care este secretul neașteptat al căsniciei sale, ce rezită de aproape 50 de ani. De asemenea, cântărețul a vorbit despre nepoata sa, de a cărei creștere și ocupație se ocupă, dar și despre cel mai riscant moment din viața sa.

Nelu Vlad, secretul neașteptat al unei căsniciei sale. A recunoscut că a avut amante

Nelu Vlad a dezvăluit că el și soția lui nu s-au căsătorit din dragoste și că a fost „împins” în această direcție. Totuși, recunoaște că mariajul său s-a dovedit a fi unul dintre cele mai bune lucruri care i s-au întâmplat.

Artistul nu se ferește să spună că a mai călcat strâmb, însă secretul a fost că întotdeauna a avut grijă să nu se supere nici soția, nici amanta.

„Eu, 47 de ani, n-am fost prins niciodată. Asta înseamnă eleganță în relațiile cu anumite doamne, colege…O despărțire amiabilă, nu supăra nici amanta, nici soția.

În ultimii zece ani nu prea au fost (n.r amante). Au fost mai multe în primii 30.Nu aveam cum, la succesul pe care îl aveam atunci. Când mă întorceam la hotel, găseam 30 de buchete de flori”, a povestit Nelu Vlad

Nelu Vlad se ocupă de creșterea și educația nepoatei sale: „I-am spus că are libertate deplină”

Nelu Vlad a dezvălui că a invitat-o pe nepoata lui să locuiască cu el. Adolescenta, în vârstă de 17 ani, își face bunicul mândru, vrea să devină model și nu petrece nopțile în oraș.

i-a oferit acesteia și un sfat, spunându-i să se bucure de viață cât încă este tânără, pentru că apoi vor urma greutățile.

„Am luat-o la mine. I-am spus că ai mei copii s-au mărit și vreau să o cresc și pe ea, până la căsnicie. I-am zis așa, ‘Tataie, dacă ai venit la mine să nu crezi că ai venit să fii sluga lui mamaia sau sluga mea. Îți dăm libertate deplină. Condiția e ca tu să faci cât mai multă școală și cât mai puține probleme’.

Are prieten, vine cu el acasă. Mă bucur că, surprinzător, la ora 21:00, ea este acasă. Este o creștere sănătoasă, deși i-am spus că are libertate deplină. I-am zis că acum are de trăit, după se căsătorește, vin copiii, vin greutățile, vin ratele la bănci”, a spus Nelu Vlad.

Care a fost cel mai riscant moment din cariera lui Nelu Vlad?

Legat de ieșirile cu fanele sale, Nelu Vlad și-a amintit de un episod despre care spune că este cel mai riscant din viața sa. Artistul a fost invitat la cină de o doctoriță din Iași, însă atunci când a ajuns în locul stabilit, și-a dat seama că totul era o minciună.

„Mi-a dat adresa, ‘Vă așteaptă un taxi afară. Mergeți la o renumită doctoriță din Iași. Are plăcerea să servească o cină romantică cu dumneavoastră’. M-am dus, am mai luat ca probă un artist local, dacă nu-mi convine ceva, să mă întorc.

(…) Nu era o doctoriță, era o femeie de moravuri ușoare, cu o mizerie pe masă… M-au înconjurat și am zis că mi-am uitat portofelul cu bani în taxi. Până să ajung eu, ei s-au prins și au început să alerge. Asta a fost povestea cea mai riscantă din viața mea”, a povestit artistul.

Totodată, datorită bijuteriilor din aur pe care le poartă, Nelu Vlad a fost ținta hoților. În miez de noapte, aceștia au intrat peste el și i-au cerut toate obiectele de valoare pe care el și soția lui le aveau.

„Dormeam în casa și au intrat hoții peste mine. (…) După șase luni, m-am trezit că mi le-au dat înapoi”, a declarat Nelu Vlad.