„Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”. Mesajul unei galerii de tradiție după moartea lui Ion Iliescu

Ion Iliescu a murit pe 5 august, la vârsta de 95 de ani O decizie care nu a fost pe placul tuturor, reacțiile fiind diverse din toate mediile sociale.

Iliescu, vinovat pentru sângele vărsat

Fanii Petrolului au avut chiar o replica virulentă. Au pus câteva bannere pe stadionul Ilie Oană, unul dintre ele având mesajul: „Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”.

Explicația a venit într-un comunicat în care actuala clasă politică este catalogată ca fiind mizerabilă, iar decizia de a declara zi de doliu național este socotită o ofensă adusă poporului român. „Nu există doliu național, pentru un criminal”, a fost un alt banner afișat pe stadion.

„Să declari zi de doliu național pentru personajul-cheie din desfășurările sângeroase ale Revoluției și Mineriadelor, reprezintă o nouă ofensă adusă poporului român de către clasa politică mizerabilă, desigur, mare parte din ea „școlită” chiar de Iliescu.

A reușit prea mulți ani să eludeze judecata pământească. Dosarele în care a fost acuzat, fie au fost clasate, fie au fost blocate în proceduri judiciare îndelungate, doar că de judecata divină și de reîntâlnirea cu „tovarășul” nu a putut scăpa nici măcar el. Iliescu, vinovat pentru sângele vărsat!”, se arată în comunicatul KNOT 2004.

Huiduieli și la Chindia Târgoviște – Flacăra Moreni

Nu este prima reacție negativă la adresa fostului președinte. Hotărârea FRF de a se ține un moment de reculegere la meciurile din Cupa României a fost încălcată flagrant la meciul dintre Flacăra Moreni și Chindia Târgoviște, scor 1-3.

La scurt timp după ce crainicul i-a îndemnat pe toți să se ridice în picioare, fanii au început să strige: „Criminalul, criminalul”. Ulterior, suporterii aflați în tribune au început să huiduie, strigătele fiind urmate de alte scandări macabre. „E sărbătoare, Iliescu a murit”, s-a auzit din tribune.

Fotbaliștii Politehnicii Timișoara au boicotat momentul de reculegere

De asemenea, la Carani, înainte de duelul CS Sânandrei – Politehnica Timișoara (încheiat cu scorul de 0-2), momentul de reculegere a fost boicotat complet de echipa oaspete. După ce arbitrul a semnalizat jucătorilor să se strângă la centrul terenului pentru momentul dedicat lui Ion Iliescu, fotbaliștii antrenați de Dan Alexa au refuzat și au mers în propria jumătate de teren, unde au plimbat balonul.