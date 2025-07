Neluțu Sabău, ceartă cu Marcel Bîrsan la pauza meciului Universitatea Craiova – U Cluj: „Cum să dai penalty?”. Exclusiv

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) s-a certat cu arbitrul Marcel Bîrsan (43 de ani) la pauza Antrenorul ardelenilor i-a reproșat „centralului” o decizie luată în finalul primei reprize.

Sabău, ceartă cu Marcel Bîrsan. Ce a avut de reproșat antrenorul în pauza de la U Craiova – U Cluj

FANATIK a aflat în exclusivitate că Ioan Ovidiu Sabău s-a dus glonț la Marcel Bîrsan la pauza confruntării de pe „Ion Oblemenco”, ultima a etapei a 3-a din SuperLiga. Antrenorul „șepcilor roșii” s-a enervat pentru că arbitrul bucureștean a dictat penalty pentru olteni și a urlat „Cum să dai penalty?”.

În minutul 45+2, Bîrsan a arătat punctul cu var după un duel dintre Ștefan Lefter și Ștefan Baiaram. Goalkeeperul oaspeților a vrut să boxeze mingea, dar a ratat intervenția și l-a nimerit pe „decarul” Craiovei. U Cluj a fost salvată însă de asistentul Ionuț Traian, care l-a semnalizat în ofsaid pe Baiaram. – vezi

Decizia lui Traian a fost una cât se poate de corectă, lucru confirmat de reluările TV. Dacă Baiaram s-ar fi aflat în poziție regulamentară, cel mai probabil, s-ar fi menținut hotărârea lui Bîrsan și anume lovitură de la 11 metri pentru Universitatea Craiova.

Bîrsan e unul dintre arbitrii recuzați de olteni

Marcel Bîrsan este unul dintre arbitrii pe care Universitatea Craiova „nu îi are la suflet”. în ciuda criticilor venite din Bănie, în special prin vocea lui Sorin Cârțu.

„E unul dintre arbitrii care îl iubea cel mai mult pe Hagi și cred că așa statistic, nu am făcut să cercetez, dar mie mi s-a părut că i-a acordat de foarte multe ori penalty lui Farul. Eu așa l-am perceput (n.r. pe Marcel Bârsan). Și înainte de asta am avut niște temeri, bă da’ cum a arbitrat ăsta aseară… Mi-a fost rușine de mine! Mi-a fost rușine de mine pe urmă că am putut să gândesc așa! A arbitrat de senzație!”, spunea Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

În prima etapă, oltenii au fost arbitrați de un alt „dușman”, Marian Barbu. „Sunt făcute niște statistici, unde se vede că punctele noastre cele mai multe sunt pierdute cu Barbu și cu Bîrsan. Antipatia lui Barbu și Bîrsan, pe care am spus-o tot timpul, din punct de vedere al statisticilor, este clară”, , din prima etapă a acestui sezon.

