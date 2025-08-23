Sport

Neluțu Sabău, dărâmat după U Cluj – Dinamo 0-1: „Nu arătăm bine, nu mai avem identitate, am fost dominați”. Ce transfer a anunțat

Ioan Ovidiu Sabău, prima reacție după înfrângerea suferită de U Cluj în fața celor de la Dinamo. „Nu mai avem identitate, curaj, joc de pase”.
Alex Bodnariu
24.08.2025 | 00:31
Nelutu Sabau daramat dupa U Cluj Dinamo 01 Nu aratam bine nu mai avem identitate am fost dominati Ce transfer a anuntat
ULTIMA ORĂ
Neluțu Sabău, negru de supărare după U Cluj - Dinamo 0-1. „Nu arătăm bine, ăsta e adevărul. Trebuie să ne trezim”. Antrenorul ardelenilor cere transferuri

Universitatea Cluj a suferit o nouă înfrângere în Superliga României. „Șepcile roșii” au pierdut duelul cu Dinamo, pe teren propriu, cu 0-1, după un gol înscris de bucureșteni în minutul 89, prin Alex Pop. Ioan Ovidiu Sabău și-a găsit cu greu cuvintele la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj, răpusă de Dinamo pe teren propriu

Partida de pe Cluj Arena a fost una lipsită de ocazii mari de poartă. La un moment dat, părea că cele două echipe sunt mulțumite de rezultat, dar dinamoviștii au profitat pe final de dezorganizarea din defensiva echipei ardelene și au obținut 3 puncte care îi urcă pe loc de play-off.

Situația de la „U” Cluj nu arată prea bine. După un sezon mult peste așteptări, ardelenii nu se regăsesc în debutul noii stagiuni. Neluțu Sabău nu găsește soluții, iar jucătorii par în continuare obosiți după programul încărcat din primele etape.

ADVERTISEMENT

Antrenorul celor de la U Cluj, dărâmat după 0-1 cu Dinamo

Ioan Ovidiu Sabău recunoaște că lucrurile nu arată prea bine. Antrenorul celor de la „U” Cluj a scos în evidență jocul lipsit de inspirație pe faza ofensivă. Tehnicianul a comparat acest start de sezon cu cel de anul trecut, când „studenții” reușeau să fie neînvinși după primele 10 etape.

„N-aș putea să zic că am arătat ca și cum nu am vrea să câștigăm. Nu am avut posesie, presiunea a fost prea mare după primul meci acasă după 5 săptămâni. A fost mai bună Dinamo, jucători cu mai multă personalitate, tehnică superioară. Era un meci care mergea spre 0-0. Era un punct, nu pot spune că noi suntem într-o situație foarte bună. Am arătat bine la Farul, în inferioritate numerică.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Nu mai avem identitate, curaj, joc de pase, sunt jucători care nu au ritm pentru ceea ce ne-am propus noi. Schimbările pe care le-am făcut nu au adus vreun plus. Nu arătăm bine, ăsta e adevărul, nu au avut fanii lucruri frumoase de văzut. Îi dezamăgim în continuare, din păcate, asta e realitatea. Nu mai avem acea forță, acea inițiativă permanentă. Așa eram caracterizați, o echipă care controla jocul, aveam posesia. Am fost dominați de o echipă acasă, nu dă bine, nu arătăm bine ca echipă. Realitatea este că trebuie să ne trezim, să reacționăm. Evaluăm foarte bine fiecare jucător, evoluțiile fiecăruia. Doar așa putem să revenim.

ADVERTISEMENT
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute...
Digisport.ro
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV

(n.r. s-a apelat la pasă lungă) Noi nu antrenăm pasa lungă. Nu mai avem curajul să ieșim la joc. Jucăm din două atingeri, nu mai avem răbdare, verticalizăm rapid. Ne ducem în viteză maximă, ceea ce nu este posibil întotdeauna, doar atunci când e descoperit adversarul. Jucam 700 și ceva de pase pe meci. Aveam posesia în majoritatea jocurilor. Nimic din toate aceste lucruri nu se mai văd, chiar dacă antrenăm”, a explicat Neluțu Sabău.

Neluțu Sabău cere investiții la U Cluj!„ Ne gândim la un atacant”

În plus, antrenorul echipei ardelene a dat de înțeles că așteaptă întăriri. Universitatea Cluj și-a pierdut atacantul de bază, pe Thiam, care a fost cedat la FCSB. Per total, tehnicianul se declară dezamăgit total de ce a văzut în partida cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Să construiești o echipă competitivă nu e ușor. Trebuie și investiții. Fiecare încearcă să vadă care este realitatea, ce avem de făcut, dacă mai trebuie să investim ceva, dacă toată lumea este preocupată. Cei din conducere realizează că nu mai arătăm ca anul trecut. Se caută un atacant pentru că a plecat Thiam. Ne gândim la un atacant, să recuperez fundașii centrali pentru că nu au ritm, au fost accidentați, nu s-au recuperat.

De orice meci îmi este teamă, chiar și cu adversari mult mai slab cotați, pentru că noi nu arătăm bine. Am avut o senzație bună după meciul de la Constanța, dar azi iar am rămas dezamăgit total”, a mai declarat Neluțu Sabău, conform Digi Sport.

Aproape de un meci perfect! Cum s-a descurcat Ionuț Radu în Mallorca –...
Fanatik
Aproape de un meci perfect! Cum s-a descurcat Ionuț Radu în Mallorca – Celta Vigo 1-1 și ce notă a primit. Video
Românii fac spectacol în Turcia! Deian Sorescu și Alex Maxim au înscris pentru...
Fanatik
Românii fac spectacol în Turcia! Deian Sorescu și Alex Maxim au înscris pentru Gaziantep. Cât s-a terminat partida. Video
Sorana Cîrstea, prima reacție după ce a câștigat turneul de la WTA Cleveland:...
Fanatik
Sorana Cîrstea, prima reacție după ce a câștigat turneul de la WTA Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”....
adevarul.ro
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”. Care este cea mai grea parte a bătrâneții
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat...
Observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!