Neluțu Sabău, dărâmat după U Cluj – Dinamo 0-1: „Nu arătăm bine, nu mai avem identitate, am fost dominați”. Ce transfer a anunțat

Universitatea Cluj a suferit o nouă înfrângere în Superliga României. pe teren propriu, cu 0-1, după un gol înscris de bucureșteni în minutul 89, prin Alex Pop. Ioan Ovidiu Sabău și-a găsit cu greu cuvintele la finalul meciului.

Universitatea Cluj, răpusă de Dinamo pe teren propriu

Partida de pe Cluj Arena a fost una lipsită de ocazii mari de poartă. La un moment dat, părea că cele două echipe sunt mulțumite de rezultat, dar dinamoviștii au profitat pe final de dezorganizarea din defensiva echipei ardelene și au obținut 3 puncte care îi urcă pe loc de play-off.

După un sezon mult peste așteptări, ardelenii nu se regăsesc în debutul noii stagiuni. Neluțu Sabău nu găsește soluții, iar jucătorii par în continuare obosiți după programul încărcat din primele etape.

Antrenorul celor de la U Cluj, dărâmat după 0-1 cu Dinamo

Ioan Ovidiu Sabău recunoaște că lucrurile nu arată prea bine. Antrenorul celor de la „U” Cluj a scos în evidență jocul lipsit de inspirație pe faza ofensivă. Tehnicianul a comparat acest start de sezon cu cel de anul trecut, când „studenții” reușeau să fie neînvinși după primele 10 etape.

„N-aș putea să zic că am arătat ca și cum nu am vrea să câștigăm. Nu am avut posesie, presiunea a fost prea mare după primul meci acasă după 5 săptămâni. A fost mai bună Dinamo, jucători cu mai multă personalitate, tehnică superioară. Era un meci care mergea spre 0-0. Era un punct, nu pot spune că noi suntem într-o situație foarte bună. Am arătat bine la Farul, în inferioritate numerică.

Nu mai avem identitate, curaj, joc de pase, sunt jucători care nu au ritm pentru ceea ce ne-am propus noi. Schimbările pe care le-am făcut nu au adus vreun plus. Nu arătăm bine, ăsta e adevărul, nu au avut fanii lucruri frumoase de văzut. Îi dezamăgim în continuare, din păcate, asta e realitatea. Nu mai avem acea forță, acea inițiativă permanentă. Așa eram caracterizați, o echipă care controla jocul, aveam posesia. Am fost dominați de o echipă acasă, nu dă bine, nu arătăm bine ca echipă. Realitatea este că trebuie să ne trezim, să reacționăm. Evaluăm foarte bine fiecare jucător, evoluțiile fiecăruia. Doar așa putem să revenim.

(n.r. s-a apelat la pasă lungă) Noi nu antrenăm pasa lungă. Nu mai avem curajul să ieșim la joc. Jucăm din două atingeri, nu mai avem răbdare, verticalizăm rapid. Ne ducem în viteză maximă, ceea ce nu este posibil întotdeauna, doar atunci când e descoperit adversarul. Jucam 700 și ceva de pase pe meci. Aveam posesia în majoritatea jocurilor. Nimic din toate aceste lucruri nu se mai văd, chiar dacă antrenăm”, a explicat Neluțu Sabău.

Neluțu Sabău cere investiții la U Cluj!„ Ne gândim la un atacant”

În plus, antrenorul echipei ardelene a dat de înțeles că așteaptă întăriri. Universitatea Cluj și-a pierdut atacantul de bază, pe Thiam, care a fost cedat la FCSB. Per total, tehnicianul se declară dezamăgit total de ce a văzut în partida cu Dinamo.

„Să construiești o echipă competitivă nu e ușor. Trebuie și investiții. Fiecare încearcă să vadă care este realitatea, ce avem de făcut, dacă mai trebuie să investim ceva, dacă toată lumea este preocupată. Cei din conducere realizează că nu mai arătăm ca anul trecut. Se caută un atacant pentru că a plecat Thiam. Ne gândim la un atacant, să recuperez fundașii centrali pentru că nu au ritm, au fost accidentați, nu s-au recuperat.

De orice meci îmi este teamă, chiar și cu adversari mult mai slab cotați, pentru că noi nu arătăm bine. Am avut o senzație bună după meciul de la Constanța, dar azi iar am rămas dezamăgit total”, a mai declarat Neluțu Sabău, conform