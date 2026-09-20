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Neluțu Sabău s-a arătat mulțumit într-o anumită măsură de evoluția echipei sale, în ciuda înfrângerii categorice din partida Dinamo – Farul 4-0. Tehnicianul a refuzat să comenteze eliminarea lui Denis Alibec, dar a părut deranjat de atitudinea jucătorului.

Neluțu Sabău s-a abținut să vorbească de Alibec după eliminarea de la Dinamo – Farul 4-0

Denis Alibec , după un conflict la vestiare cu jucătorii dinamoviști, dar antrenorul Farului nu a dorit să vorbească despre acest incident la cald și a explicat ce le-a cerut elevilor săi pentru repriza a doua.

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”Un început bun de meci, am avut 2-3 situații bune, dar am luat decizii proaste. Au avut acea lovitură liberă, nu am reușit să ne retragem mai rapid, după care au dat 2-0 pe un contraatac. E o echipă care joacă fotbal, tehnică, dinamică, e foarte, foarte greu să joci, mai ales în inferioritate numerică. Le-am cerut după eliminare să se respecte pe ei ca jucători.

Vorbiți cu el (n.r. – cu Alibec), e la cald, nu vreau să zic nimic și să-mi pară rău. O să vedem mâine. Scuzați-mă, dar nu vreau să comentez. E greu de digerat eșecul, am luat 4. Am avut mult curaj să jucăm, am avut posesia, i-am împins în jumătatea lor. Puteau să dăm și noi 1-2 goluri, ați văzut ce intervenții a avut portarul lor”, a declarat Sabău, la flash-interviu.

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Care sunt favoritele la titlu în SuperLiga

Imediat după , tehnicianul ”marinarilor” a recunoscut că Dinamo este una dintre pretendentele la titlu în acest sezon. Ce a spus Sabău despre situația de la FCSB.

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”Am considerat că trei zile de vacanță sunt destule, suntem o echipă nouă, avem de lucru. Da, Dinamo a crescut foarte mult, este una din favoritele la câștigarea titlului. Rămâne Craiova o echipă puternică, Rapid, cred că şi U Cluj o să fie în cursă. Am uitat pe cineva? Da, FCSB, să nu se supere cei de acolo. Au jucători de valoare, au investit foarte mult.

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(n.r. – Urmează jocurile naționalei) Adversarii pleacă cu prima șansă, sunt mult mai bine cotați. Nu vreau să transmit starea de neîncredere către națională, dar dacă ne vedem nivelul, valoarea, trebuie să ne pregătim să facem ceea ce putem”, a afirmat Ioan Ovidiu Sabău.

Clasament SuperLiga

După eșecul categoric suferit în fața lui Dinamo, constănțenii se află pe locul 6 în clasamentul SuperLigii, ultimul care duce în play-off. ”Marinarii”, care etapa viitoare vor primi vizita Petrolului, au 14 puncte, unul mai mult decât CFR Cluj și Sepsi.