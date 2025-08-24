Sport

Neluțu Sabău i-a băgat în ședință pe jucători după 0-1 cu Dinamo: ”O discuție mai bărbătească”

U Cluj a pierdut meciul cu Dinamo de pe teren propriu, scor 0-1, iar la final Neluțu Sabău și-a băgat jucătorii în ședință.
Traian Terzian
24.08.2025 | 05:20
Ședință furtunoasă ținută de Neluțu Sabău în vestiarul lui U Cluj după eșecul cu Dinamo. Sursă foto: Răzvan Pasarica/SPORT PICTURES

O nouă înfrângere și mai ales jocul modest prestat de jucătorii săi l-au făcut pe Neluțu Sabău să țină o ședință furtunoasă în vestiar, după ce Dinamo a plecat cu toate cele 3 puncte de pe Cluj Arena.

Ședință dură ținută de Neluțu Sabău după eșecul cu Dinamo

Imediat după eșecul înregistrat în etapa a 7-a a SuperLigii, veteranul Dan Nistor a recunoscut că antrenorul a avut un discurs mai dur decât de obicei în vestiar, însă crede că U Cluj are nevoie de timp pentru a arăta ca în sezonul precedent.

”Un egal ar fi fost echitabil. Trebuie să fim mult mai atenți. Cred că la posesie a fost Dinamo peste. Am făcut total ce nu trebuia să facem, am jucat mingi lungi. Din păcate, am revenit acasă și nu am putut să facem fanii fericiți.

E foarte greu să ne menținem, au plecat foarte mulți jucători. Nu avem bagheta magică, lucrurile se fac în timp. A avut Mister o ședință mai bărbătească cu noi. (n.r. – Vor fi mai multe echipe care se vor lupta la play-off?) 100%”, a declarat Nistor, la Digi Sport.

Chipciu a răbufnit după eșecul cu Dinamo

În schimb, căpitanul Alex Chipciu a avut un discurs mult mai aspru și nu s-a ferit să critice tactica și jocul echipei, dar și personalitatea colegilor săi. ”Mă deranjează mai mult stilul de joc decât rezultatul. Nu e stilul nostru. Am crezut la un moment dat că putem mai mult, dar n-am avut ocazii.

Fotbalul ne-a răsplătit anul trecut când nu ne mulțumeam cu puțin, dar acum primim goluri în ultimele minute. Îmi pare rău. Să bubui mingea și să jucăm urât mă doare mai mult decât înfrângerea.

Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua, trebuie să accepți că lucrurile nu arată bine. Nu e nimic pierdut, dar nu găsim cheia pentru un fotbal mai bun. Chiar dacă n-a fost un meci grozav, sentimentul meu e că n-a fost ce trebuie. Asta doare mai mult decât înfrângerea de azi”, a spus Chipciu.

