Neluțu Sabău, mesaj pentru Mircea Lucescu după Gloria Buzău – U Cluj 0-2. Ce jucător a propus la națională

, și s-a cocoțat în fruntea clasamentului din SuperLiga. Ardelenii sunt neînvinși în acest start de sezon.

Neluțu Sabău l-a propus pe Chipciu la naționala lui Mircea Lucescu după Gloria Buzău – U Cluj 0-2

La finalul partidei Gloria Buzău – U Cluj 0-2, din etapa a 7-a a SuperLigii, Neluțu Sabău a lăudat evoluțiile lui Alexandru Chipciu și speră ca acesta să fie în planurile lui Mircea Lucescu la echipa națională a României.

”Vreau să-l felicit pe Alex, a fost impecabil astăzi, și-a câștigat toate duelurile. Felicitări tuturor. Din punctul meu de vedere, da, este clar o variantă pentru echipa națională. Domnul Lucescu se uită la meciuri, îl vede, sper să fie luat în calcul”, a declarat Sabău.

În ceea ce privește jocul propriu-zis de la Buzău, tehnicianul Universității Cluj s-a arătat bucuros de faptul că jucătorii săi l-au tratat cu seriozitate, dar a vorbit și despre superficialitatea care a apărut în repriza secundă.

”Am tratat cu seriozitate adversarul, am controlat jocul în prima repriză. În a doua am jucat puțin cu superficialitate, am greșit de mai multe ori, am dat posibilitatea adversarului să ne pună problema.

Vreau să-i felicit pe băieți. Am venit aici și nu am fost plini de noi. Dacă luptăm pentru club și suporteri devenim mai puternici. Munca, seriozitatea, respectul, toate acestea ne fac mai puternici. Mulți se consideră lideri și arată asta în teren”, a spus el.

Sabău ia presiunea de pe umerii jucătorilor

Ioan Ovidiu Sabău s-a arătat încântat de faptul că echipa sa este comparată cu Girona, revelația sezonului precedent din La Liga, și crede că totul depinde de el să gestioneze corect această situație.

”O să vedem dacă reușim să menținem starea asta. De fiecare dată trebuie să o luăm de la capăt, acum urmează un meci de Cupă, o să joace alții. Ne așteaptă un meci cu Dinamo, o echipă în formă. Comparația e ok (n.r. – cu Girona), frumoasă. Suntem pe primul loc, rămâne ca eu să gestionez această situație”, a încheiat Sabău.

La rândul său, Chipciu a vorbit despre performanța uluitoare reușită de Girona în stagiunea trecută, însă mai degrabă , formația care a uimit și a câștigat titlul în Bundesliga fără înfrângere.