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Arbitrul Florin Andrei a întrerupt partida de la Ovidiu și la stația de amplificare s-au făcut un anunț că jocul va fi întrerupt dacă scandările rasiste vor continua. Neluțu Sabău (58 de ani) a comentat momentul și este de părere că jucătorii de la U Cluj au exagerat și că nu a fost nimic ieșit din comun.

Neluțu Sabău s-a luat de jucătorii de la U Cluj după acuzațiile de rasism

Imediat după încheierea , din etapa a 16-a, prima a returului sezonului regulat din SuperLiga, tehnicianul ”marinarilor” a minimizat .

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”Nu am avut nimic cu arbitrul, maniera, nimic. Nu am ce să le reproșez. Se întâmplă, probabil că jucătorii de la U Cluj au înțeles anumite lucruri greșit, dar nu s-a exagerat cu absolut nimic”, a declarat Sabău, la flash interviu.

Referitor la meciul propriu-zis, Neluțu Sabău este de părere că diferența a fost făcută de calitatea individuală a jucătorilor de la U Cluj. ”Clar au fost acele momente în care calitatea individuală a făcut diferența. Am avut câteva situații să mai marcăm, dar U Cluj a luat cele trei puncte. Îmi pare rău că în ultimele momente nu am reușit să punem presiune. Au marcat din acele ocazii, dacă le putem spune ocazii”.

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Care este starea de sănătate a lui Cristi Ganea

Antrenorul Farului s-a arătat îngrijorat de starea de sănătate a fundașului stânga Cristian Ganea, care într-un duel cu Dino Mikanovic în startul reprizei secunde și a părăsit terenul pe targă. ”Nu știu nimic despre Ganea, va merge la spital, va face investigații, sper să nu fie ceva grav, nici la el și nici la Alibec. A intrat Țicu în locul lui Ganea, cert este că sigur nu este ușor de acceptat o astfel de înfrângere.

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Greu meciul cu Corvinul. Meciul acesta este o lecție pentru noi de cum trebuie să ne comportăm în momente cheie. Avem nevoie de inițiativă și curaj pentru a putea crește”, a mai spus Sabău.

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Denis Alibec a găsit motivul înfrângerii

Atacantul Denis Alibec, care a părăsit și el terenul cu probleme medicale, nu a încercat să caute scuze pentru eșecul în fața lui U Cluj și consideră că este numai vina jucătorilor de la Farul că nu au știut să gestioneze avantajul avut.

”Un meci de uitat pentru noi. Au reușit să revină de două ori. Păcat, aveam nevoie de această victorie. Știam că sunt buni la fazele fixe și fix așa am luat gol. Este numai vina noastră, nu am știut să gestionăm rezultatul. Trebuie să muncim și să mergem înainte. Dacă am fi câștigat, cu siguranță primeam un avânt, dar suntem jucători profesioniști și trebuie să o luăm de la capăt, să încercăm să câștigăm săptămâna viitoare.

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Am vorbit și cu Alex (n.r. – Chipciu), este foarte greu de jucat la Petroșani, împotriva Corvinului. Terenul este foarte greu, plus că o să facem două zile pe drum. Sunt prieten cu Chipciu, mă bucur că încă joacă la acest nivel”, a afirmat Alibec.