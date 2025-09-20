Sport

Neluțu Sabău și-a făcut praf un jucător după FC Argeș – U Cluj 1-0: ”Faci glume cu Oancea că ați jucat împreună?”

Negru de supărare după înfrângerea din meciul FC Argeș - U Cluj 1-0, Neluțu Sabău și-a vărsat nervii pe unul dintre jucătorii săi.
Traian Terzian
20.09.2025 | 22:37
Nelutu Sabau sia facut praf un jucator dupa FC Arges U Cluj 10 Faci glume cu Oancea ca ati jucat impreuna
ULTIMA ORĂ
Neluțu Sabău a explodat la adresa unui jucător după FC Argeș - U Cluj 1-0. Sursă foto: Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES

”Șepcile roșii” se află la jumătatea clasamentului după eșecul din partida FC Argeș – U Cluj 1-0, iar Neluțu Sabău și-a criticat vehement un jucător pentru o eroare comisă în jocul de la Mioveni.

ADVERTISEMENT

Ce jucător a fost luat în colimator de Neluțu Sabău după FC Argeș – U Cluj 1-0

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 10-a a SuperLigii, tehnicianul Universității Cluj a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Ovidiu Bic, fiind nemulțumit de faptul că mijlocașul a fost eliminat pentru două cartonașe galbene primite în doar 6 minute.

”La experiența lui, nu știu ce-a făcut. Nu știu cum privești tu jocul ăsta de fotbal. Faci glume cu fundașul dreapta, cu Oancea, că ați jucat împreună? N-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să fii un om responsabil.

ADVERTISEMENT

Totuși, e un club important, o echipă cu obiective. Dacă era copil, înțelegeam, dar mi se pare… OK, ești obosit, dar n-ai voie la acest nivel. E contraatac, îl lași să meargă și te duci cu el, ar fi intrat în margine, dar sunt acele momente care decid jocul, când ești neinspirat și iei deciziile proaste”, a declarat Sabău, la Digi Sport.

Ce le reproșează elevilor săi

Antrenorul formației clujene, care după remiza cu Rapid anunța o adevărată revoluție, s-a arătat extrem de nemulțumit de jocul prestat de elevii săi și de faptul că aceștia au evoluat cu teamă.

ADVERTISEMENT
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă...
Digi24.ro
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor

”Nu arătăm ca o echipă de fotbal, în primul rând. Nu aveam acea stare de spirit arătată de adversar. Noi jucăm cu teamă, nu ne asumăm, dăm mingea de la unul la celălalt fără nicio logică în unele momente.

ADVERTISEMENT
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei...
Digisport.ro
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc

Trebuie să intru în combinații, să mă simt fotbalist. Dacă nu-ți asumi obiective mărețe, e prea puțin. Trebuie să-ți dorești mult mai mult”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău, după înfrângerea cu FC Argeș.

Gigi Becali, anunț incredibil după FC Botoșani – FCSB 3-1: „El este căpitanul...
Fanatik
Gigi Becali, anunț incredibil după FC Botoșani – FCSB 3-1: „El este căpitanul la echipa asta!”
La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are...
Fanatik
La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are mare curaj: ”O nebunie”
Incredibil! Ce a reușit Liverpool la meciul cu Everton. E doar pentru a...
Fanatik
Incredibil! Ce a reușit Liverpool la meciul cu Everton. E doar pentru a 5-a oară în istorie când se întâmplă asta
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am...
iamsport.ro
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am acest sentiment. El a stat la mine la Snagov după Revoluție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!