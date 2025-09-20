Neluțu Sabău și-a făcut praf un jucător după FC Argeș – U Cluj 1-0: ”Faci glume cu Oancea că ați jucat împreună?”

”Șepcile roșii” se află la jumătatea clasamentului după eșecul din partida FC Argeș – U Cluj 1-0, iar Neluțu Sabău și-a criticat vehement un jucător pentru o eroare comisă în jocul de la Mioveni.

Ce jucător a fost luat în colimator de Neluțu Sabău după FC Argeș – U Cluj 1-0

Imediat după încheierea întâlnirii din , tehnicianul Universității Cluj a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Ovidiu Bic, fiind nemulțumit de faptul că mijlocașul a fost eliminat pentru două cartonașe galbene primite în doar 6 minute.

”La experiența lui, nu știu ce-a făcut. Nu știu cum privești tu jocul ăsta de fotbal. Faci glume cu fundașul dreapta, cu Oancea, că ați jucat împreună? N-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să fii un om responsabil.

Totuși, e un club important, o echipă cu obiective. Dacă era copil, înțelegeam, dar mi se pare… OK, ești obosit, dar n-ai voie la acest nivel. E contraatac, îl lași să meargă și te duci cu el, ar fi intrat în margine, dar sunt acele momente care decid jocul, când ești neinspirat și iei deciziile proaste”, a declarat Sabău, la .

Ce le reproșează elevilor săi

Antrenorul formației clujene, care , s-a arătat extrem de nemulțumit de jocul prestat de elevii săi și de faptul că aceștia au evoluat cu teamă.

”Nu arătăm ca o echipă de fotbal, în primul rând. Nu aveam acea stare de spirit arătată de adversar. Noi jucăm cu teamă, nu ne asumăm, dăm mingea de la unul la celălalt fără nicio logică în unele momente.

Trebuie să intru în combinații, să mă simt fotbalist. Dacă nu-ți asumi obiective mărețe, e prea puțin. Trebuie să-ți dorești mult mai mult”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău, după înfrângerea cu FC Argeș.