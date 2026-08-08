Neluțu Sabău, un car de nervi după Farul – Csikszereda 3-2: ”Mesajul nu a fost înțeles”. Ce a spus tehnicianul ciucanilor după a patra înfrângere la rând

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”Marinarii” au urcat până pe locul 3 în clasamentul SuperLigii după succesul din Farul – Csikszereda 3-2, dar Neluțu Sabău a fost extrem de nervos după joc. Antrenorul constănțenilor s-a arătat deranjat de lejeritatea arătată de elevii săi în repriza secundă.

Neluțu Sabău a luat foc după Farul – Csikszereda 3-2

Imediat după , din etapa a 4-a a SuperLigii, tehnicianul Farului a izbucnit la adresa jucătorilor săi pentru felul cum au tratat jocul în partea a doua și nu a ezitat să-i critice foarte dur.

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”Am fost supărat pentru că nu mi-a plăcut deloc cum a arătat echipa în a doua repriză și, din păcate, anumiți jucători care au intrat pe teren. Discuția a fost să se lupte pentru fiecare minge, pentru că e foarte importantă victoria.

Mesajul nu a fost înțeles și te deranjează, pentru că eu consider că toți fac parte din această echipă, sunt plătiți și respectați. Și, când este nevoie trebuie să fie acolo, cu mai multă pasiune și determinare, să te scoată din astfel de situații”, a declarat Sabău, la flash-interviu.

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Motivul căderii Farului din repriza a doua

Ioan Ovidiu Sabău a recunoscut că a fost extrem de mulțumit de felul cum Farul a evoluat în prima repriză, însă a revenit la partea secundă în care ”marinarii” au fost aproape de a fi egalați și nu și-a putut explica de unde a apărut căderea fizică.

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”Mi-a plăcut prima repriză. Foarte mulți jucători care au tot respectul și aprecierea mea. Majoritatea dintre ei au arătat excepțional, mai ales în prima repriză. Am controlat jocul, am jucat ce am pregătit, ce trebuia făcut în sistemul 3-4-2-1.

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A doua repriză ne-am înțeles că trebuie să ieșim cu aceeași atitudine, să ținem mult de minge. Dar efectiv ceva s-a întâmplat și, din punct de vedere fizic, am început să cădem unul după altul”, a spus Sabău.

Se adună nori negri la Csikszereda

De partea cealaltă, Csikszereda, care se confruntă cu probleme financiare după ce a, a rămas fără punct în actualul sezon. Antrenorul Istvan Szabo nu și-a ascuns frustrarea după ce echipa sa a marcat de două ori în deplasare.

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”Felicit echipa gazdă! Înaintea partidei nu m-aș fi gândit că dacă vom da două goluri aici, nu vom reuși să prindem nici măcar un punct. Jucătorii noi au adus un plus, dar trebuie să facem mai multe, pentru că nici norocul nu a fost cu noi.

Pentru partea a doua a partidei sunt mulțumit, dar per total sunt dezamăgit. După patru înfrângeri e tot mai greu în fiecare săptămână. Eu și staff-ul suntem totuși convinși că vor veni și rezultatele și că vom începe să avem reușite”, a afirmat Szabo.