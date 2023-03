Neluțu Varga, aproape să investească la Rapid! „E îndrăgostit de suporterii noștri!”. Exclusiv

a play-off-ului din SuperLiga. Între cele două cluburi există o relație destul de apropiată, iar dovadă sunt și tranferurile realizate între cele două echipe.

Neluțu Varga, aproape să investească la Rapid! Gigi Corsicanu, dezvăluiri bombă: „Au fost discuții avansate”

Gigi Corsicanu este cel care . Fostul lider al galeriei Rapidului a apărut cu Liviu Ungurean, zis Bocciu, alături de patronul lui CFR Cluj, la derby-ul cu FCSB și a ținut să lămurească acest subiect.

„Nu știu de ce lumea e atât de surprinsă, eu am o relație foarte bună cu Neluțu Varga. A fost la mine acasă, eu am fost la el și ne cunoaștem de foarte mult timp, deci nu e nimic ciudat. Mă știu cu Neluțu de 10 ani, nu de trei luni. Am o relație veche de prietenie cu el. Nu mă interesează pe mine ce discuții a avut cu Șucu sau… ei au alt statut, eu am alt statut”, a declarat rapidistul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Răducanu a spus și de ce a venit cu Neluțu Varga pe Arena Națională: „Am fost cu el la meciul cu FCSB. Și? Toți dușmanii Stelei sunt prietenii noștri! Deci ce e până la urmă? Nu e nimic deplasat. Știu că s-a discutat, dar nu mă interesează”.

Din punctul său de vedere nu este nimic deplasat, deși mulți și-au pus întrebări legate de relația lor: „Eu când iau o decizie mă gândesc să nu afecteze Rapidul și suporterii noștri. Eu nu sunt angajatul nimănui. Nici al lui Șucu, nici al lui Victor, nici al lui Copos, n-am fost niciodată. Eu sunt reprezentantul suporterilor, atât. Nu am treabă cu discuțiile dintre ei. Ei sunt mari. Azi se ceartă, mâine se împacă. Sunt la alt nivel”.

Neluțu Varga putea fi patronul Rapidului: „Chiar au fost discuții avansate”

Gigi Corsicanu a dezvăluit pentru FANATIK că a fost aproape să îl ducă pe Neluțu Varga la Rapid: „Eu am încercat înainte să îl aduc la Rapid. Chiar au fost discuții avansate, dar dânsul a revenit atunci și a trebui să salveze CFR-ul, pentru că aveau și ei probleme financiare. Avea de ales și făcuse niște promisiuni la oamenii din Cluj, autorităților locale, lui Arpad Paszkany și nu avea cum să se împartă între două echipe cu probleme”.

Chiar și în aceste condiții, omul de afaceri a vrut să vină cu bani la Rapid și sub altă formă: „A trebuit să îi scoată din insolvență și să îi scape de faliment, să îi repună pe picioare. A spus: ‘domne, îmi pare rău!’. Au fost discuții să ajute și așa ca sponsor, pentru că admiră foarte mult Rapidul. Indirect ar fi vrut să ajute și îi place mult Rapidul”.

Gigi Corsicanu nu a uitat nici de un gest extraordinar pe care l-a făcut patronul lui CFR Cluj: „Neluțu Varga chiar m-a ajutat cu o chestie de suflet, când era fratele meu bolnav. Avea o boală incurabilă și avea un prieten doctor în Austria. M-a recomandat acolo, dar din păcate n-am mai putut să ajungem acolo, pentru că fratele meu a decedat.

Dar Neluțu a vorbit cu doctorul respectiv și trebuia să mergem după sărbători la clinica de la Viena. S-a întâmplat nenorocirea. Chiar fuseseră băieții din galerie la el acasă, cu Pancone, cu Fane Țâră. Măcar a murit cu zâmbetul pe buze, cântând cu Rapid”, a povestit emoționat rapidistul.

Gigi Corsicanu: „Neluțu Varga e îndrăgostit de publicul Rapidului!”

Gigi Corsicanu a dezvăluit că Neluțu Varga poate fi chiar considerat un suporter al clubului „alb-vișiniu”: „Nu pot să spun că e rapidist. Așa, la galerie, e rapidist! Normal că el cu CFR Cluj. E îndrăgostit de publicul Rapidului! Asta îți garantez 100%. Dar și Gigi Becali spune că Rapid are cea mai frumoasă galerie! Și Pițurcă și Borcea, toată lumea. Adică dacă și rivalii noștri recunosc asta, nu mai e o noutate, nu?”.

Corsicanu nu a vrut să spună în ce context l-a cunoscut pe Neluțu Varga, dar îl respectă foarte mult: „Ne-am întâlnit printr-o conjunctură și nu cred că trebuie să o știe toată lumea. Nu are legătură cu fotbalul. Neluțu Varga e un om de succes! A luat cinci ani la rând campionatul și acum cred că tot el are cele mai mari șanse. Ce poți să spui de un patron de genul ăsta, decât să îl apreciezi?”.

Fostul șef de galerie e convins că CFR Cluj ar fi fost mult mai puternică dacă ar fi avut un public ca pe Giulești: „A avut realizări, cinci ani a defilat, e al șaselea an la rând când are șanse foarte mari să câștige campionatul și își dorește foarte mult să iasă și în Europa. Dacă avea un public ca al Rapidului juca 100% în Champions League.

Asta e problema lor. Degeaba au investitiții, buget, un lot numeros cu jucători foarte bine plătiți și valoroși. Poate și din cauza aceasta și jocul e atât de plictisitor câteodată, pentru că nu au presiunea publicului”.

Gigi Corsicanu e convins că Dan Petrescu ar fi jucat altfel cu un public frenetic în spate: „Schimba strategia”

Jocul defensiv și inestetic al lui CFR Cluj are și o explicație în tribunele stadionului din Gruia, mai crede Gigi Corsicanu: „La Rapid publicul cere spectacol. Dacă aveau fani, cred că Dan Petrescu schimba strategia. Adopta alt sistem, dar la Cluj nu e problemă. Bați 1-0, ai luat trei puncte și se duc oamenii liniștiți acasă. Aia e!

Noi am arătat și la handbal ce galerie avem. S-a scris în toată presa din Ungaria și ne-au aplaudat la sfârșitul meciului. N-am avut nicio problemă acolo și am fost primiți ca la noi acasă. Noi nu intrăm în jocuri politice și nu suntem masă de manevră! Noi mergem la sport, nu facem politică pe stadion sau în sală”.