Neluțu Varga a aflat bugetul echipei pentru care vrea să o lase pe CFR Cluj: „Mic față de prestațiile noastre!”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj se află într-o situație extrem de delicată. Eșecul cu 0-5 în fața norvegienilor de la Tromso a dat startul unor tensiuni și mai mari, care s-au soldat cu plecări atât din staff, cât și din lot. Neluțu Varga, care a declarat că este dispus să meargă la UTA, a aflat ce buget au arădenii în acest sezon.

Ce buget are UTA, clubul unde Neluțu Varga a anunțat că este dispus să meargă

CFR Cluj a cedat cu 0-5 în fața celor de la Tromso și a consemnat astfel o nouă umilință pe plan european. Într-o declarație oferită celor de la , Neluțu Varga a a spus că , anume UTA. Formația arădeană se află deja de câteva sezoane în SuperLiga, unde a rezistat eroic, în ciuda problemelor financiare din trecut.

ADVERTISEMENT

Chestionat despre bugetul echipei în acest sezon, Alexandru Meszar a transmis de ce sumă dispune în acest moment „Bătrâna Doamnă” și a spus unde se situează față de celelalte formații din primul eșalon al României. „Bugetul clubului nostru este în jur de 7 milioane de euro, un buget mic față de prestațiile noastre.

Sunt echipe cu bugete mai mari care nu sunt peste noi în clasament. Noi dacă am reuși din 7 să facem 9, am fi deja acolo… și culmea, noi din ăia 7, vreo 5 îi și producem! Eu produc cinci milioane de euro cu tot ce facem noi la Arad”, a declarat Alexandru Meszar la

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga, așteptat cu brațele deschise la UTA

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, șeful echipei de pe „Francisc Neuman” a dezvăluit că Neluțu Varga găsește la UTA toate ingredientele unei rețete financiare de succes, pe viitor, dacă se mai fac anumite ajustări de ordin financiar. „Nu este o surpriză, pentru că cine e în fenomen știe că UTA este o oportunitate foarte bună pentru investiție. Se pot face chiar rezultate ușor cu îmbunătățirea, să zicem așa, a zestrei financiare pe care o avem.

ADVERTISEMENT

Având în vedere că este stadion, public, palmares, academie, sprijin din partea autorităților. Toate se leagă. Plus și situația geografică a echipei. Este una avantajoasă pentru tot felul de investiții. Domnul Varga cunoaște asta, pentru că e în fenomen și știe despre ce e vorba. Într-adevăr, este o oportunitate nu numai pentru dânsul, pentru oricine”,

ADVERTISEMENT

UTA a câștigat play-out-ul sezonul trecut, la două puncte peste FCSB, dar nu a avut licență pentru cupele europene. Arădenii au mai terminat pe prima poziție a play-out-ului și în sezonul 2023/2024, sub comanda lui Mircea Rednic, dar nici atunci nu au dispus de licența respectivă.