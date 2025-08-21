“Îi accept demisia lui Dan Petrescu!” Neluțu Varga a aflat de la Fanatik că tehnicianul a decis sǎ renunțe! Ce spune patronul despre viitorul antrenor al CFR Cluj. Exclusiv

Neluțu Varga a oferit prima reacție imediat după ce . Ardelenii au pierdut la 5 goluri diferență împotriva lui Hacken, lucru ce l-a nemulțumit serios pe patron.

Care a fost prima reacție a lui Neluțu Varga după ce a aflat de la FANATIK că Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj

Imediat după meciul Hacken – CFR Cluj, Dan Petrescu , iar Neluțu Varga, patronul echipei, a aflat acest aspect de la FANATIK:

„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține. El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a declarat patronul Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Neluțu Varga a rămas perplex în urma meciului Hacken – CFR Cluj 7-2: „O să încerc să mă calmez, să nu pățesc dracului ceva!”

CFR Cluj a suferit un eșec foarte greu de digerat și, cel mai probabil, vor avea un nou sezon fără să participe în faza principală a unei competiții europene. Ardelenii au pierdut cu scorul de 7-2 pe sinteticul din Suedia și nimeni nu are o explicație pentru cele întâmplate.

Patronul echipei, Neluțu Varga, a recunoscut că nu a putut privi partida live, însă este foarte dezamăgit în urma rușinii trăite de echipa sa în Suedia. Omul de afaceri nu găsește scuze nici jucătorilor și nici lui Dan Petrescu, însă dorește să analizeze partida, la rece, înainte de a lua decizii:

„Sunt foarte supărat, nu am văzut meciul. O să mă uit mâine, să încerc să văd meciul ca să înțeleg ce s-a întâmplat. În seara asta sunt foarte supărat și o să încerc să mă calmez, ca să nu pățesc, dracului, ceva, vreun accident, pentru că sunt pur și simplu șocat.

Nu vreau să iau nicio decizie în momentul acesta. O să mă uit mâine la partidă, o să vorbesc și cu oamenii mei de la club și o să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat la partida aceasta. Momentan, doar mă calmez”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.

CFR Cluj poate rata potul cel mare! Câți bani pierde dacă va fi eliminată din play-off-ul Conference League

La fel ca și anul precedent, CFR Cluj pare să se împotmolească atunci când mai are de făcut un ultim pas. Dacă sezonul trecut a fost eliminată de ciprioții de la Pafos, de această dată suedezii de la Hacken par să fie o nucă mult prea tare pentru ardeleni.

Dacă echipa ardeleană nu va reuși să facă o minune la Cluj, Ardelenii ar fi obținut aproape 4 milioane de euro doar din simpla calificare, 400.000 de mii de euro pentru fiecare victorie și 133.000 de euro pentru fiecare egal. La aceaste numere, se adaugă o sumă pentru locul de la finalul fazei ligii, dar și pentru drepturile de televizare și biletele vândute pentru meciurile din „Gruia”.