“Îi accept demisia lui Dan Petrescu!” Neluțu Varga a aflat de la Fanatik că tehnicianul a decis sǎ renunțe! Ce spune patronul despre viitorul antrenor al CFR Cluj. Exclusiv

Neluțu Varga a rămas complet bulversat după înfrângerea rușinoasă suferită de echipa sa în Suedia. Care a fost reacția patronului când a aflat de demisia lui Dan Petrescu
Cristi Coste
21.08.2025 | 22:45
Ii accept demisia lui Dan Petrescu Nelutu Varga a aflat de la Fanatik ca tehnicianul a decis sa renunte Ce spune patronul despre viitorul antrenor al CFR Cluj Exclusiv
Neluțu Varga și-a expus primele impresii după ce echipa sa a pierdut cu 7-2 în Suedia. Foto: Colaj FANATIK

Neluțu Varga a oferit prima reacție imediat după ce CFR Cluj a suferit o înfrângere rușinoasă în Suedia, iar Dan Petrescu a ales să-și dea demisia. Ardelenii au pierdut la 5 goluri diferență împotriva lui Hacken, lucru ce l-a nemulțumit serios pe patron.

Care a fost prima reacție a lui Neluțu Varga după ce a aflat de la FANATIK că Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj

Imediat după meciul Hacken – CFR Cluj, Dan Petrescu și-a asumat responsabilitatea și și-a dat demisia de pe banca ardelenilor, iar Neluțu Varga, patronul echipei, a aflat acest aspect de la FANATIK:

„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține. El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a declarat patronul Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Neluțu Varga a rămas perplex în urma meciului Hacken – CFR Cluj 7-2: „O să încerc să mă calmez, să nu pățesc dracului ceva!”

CFR Cluj a suferit un eșec foarte greu de digerat și, cel mai probabil, vor avea un nou sezon fără să participe în faza principală a unei competiții europene. Ardelenii au pierdut cu scorul de 7-2 pe sinteticul din Suedia și nimeni nu are o explicație pentru cele întâmplate.

Patronul echipei, Neluțu Varga, a recunoscut că nu a putut privi partida live, însă este foarte dezamăgit în urma rușinii trăite de echipa sa în Suedia. Omul de afaceri nu găsește scuze nici jucătorilor și nici lui Dan Petrescu, însă dorește să analizeze partida, la rece, înainte de a lua decizii:

„Sunt foarte supărat, nu am văzut meciul. O să mă uit mâine, să încerc să văd meciul ca să înțeleg ce s-a întâmplat. În seara asta sunt foarte supărat și o să încerc să mă calmez, ca să nu pățesc, dracului, ceva, vreun accident, pentru că sunt pur și simplu șocat. 

Nu vreau să iau nicio decizie în momentul acesta. O să mă uit mâine la partidă, o să vorbesc și cu oamenii mei de la club și o să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat la partida aceasta. Momentan, doar mă calmez”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.

CFR Cluj poate rata potul cel mare! Câți bani pierde dacă va fi eliminată din play-off-ul Conference League

La fel ca și anul precedent, CFR Cluj pare să se împotmolească atunci când mai are de făcut un ultim pas. Dacă sezonul trecut a fost eliminată de ciprioții de la Pafos, de această dată suedezii de la Hacken par să fie o nucă mult prea tare pentru ardeleni.

ADVERTISEMENT

Dacă echipa ardeleană nu va reuși să facă o minune la Cluj, atunci Neluțu Varga ar pierde aproximativ 10 milioane de euro. Ardelenii ar fi obținut aproape 4 milioane de euro doar din simpla calificare, 400.000 de mii de euro pentru fiecare victorie și 133.000 de euro pentru fiecare egal. La aceaste numere, se adaugă o sumă pentru locul de la finalul fazei ligii, dar și pentru drepturile de televizare și biletele vândute pentru meciurile din „Gruia”.

  • 31.38 de milioane de euro este suma la care este cotată CFR Cluj pe Transfermarkt
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
