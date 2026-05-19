Neluțu Varga a anunțat în direct planul de Champions League al CFR Cluj: „Eu 39%, elvețienii 39%”. Cu ce sumă imensă ar putea intra noul acționar in club! Exclusiv

CFR Cluj, campioană în România cinci sezoane consecutive, între 2018 și 2022, a avut o ediție 2025 – 2026 de SuperLiga începută catastrofal și încheiată pe podium. Echipa din Gruia și-a asigurat, după runda a 9-a din play-off, participarea în preliminariile Conference League. Patronul clubului vine cu alte vești bune, de această dată de pe planul stabilității financiare.

Ce anunț major face Neluțu Varga legat de viitorul lui CFR Cluj. Milionarii din Elveția vor să se asocieze cu clubul

Sâmbătă, în penultima etapă a acestui sezon de SuperLiga, CFR Cluj a obținut punctul de care avea nevoie pe terenul lui Dinamo și va juca din nou în cupele europene. Formația încă antrenată de Daniel Pancu a terminat la egalitate, scor 0-0, duelul de pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. Ardelenii și-au asigurat matematic locul 3 în play-off-ul Superligii, poziție care duce direct în preliminariile Conference League.

Într-o intervenție la „Giovanni Show”, și de partea financiară a clubului pe care îl conduce. A dezvăluit faptul că, în aprilie 2025, a avut o ofertă de a vinde clubul CFR. O firmă din Olanda se angaja să achite o sumă uriașă plus datoriile aferente. După ce și-a rezolvat o parte din chestiunile sale din afaceri, Varga spune că și-a reevaluat poziția și a renunțat la ideea de a vinde echipa.

Mai mult, planul omului de afaceri este de a întări clubul sub aspect financiar. În această privință, acesta analizează posibilitatea unei asocieri cu niște oameni potenți financiar din Elveția. „(n.r. Veți mai vinde clubul vreodată?) Sincer, vă spun, niciodată să nu spui niciodată. Ceea ce pot să spun e că intenția mea e să mă duc mai departe, cât mă ține puterea, pentru că sunt tânăr, în putere. Dar, nu știu, peste 10 ani, dar acum nu. În acest moment vă mai spun un detaliu important, ceea ce nu am vrut să-l spună Iuliu (Mureșan) și nici altcineva, pentru că eu sunt în măsură să vorbesc lucrurile astea. E vorba de acțiunile mele.

Am în perspectivă, pentru a întări consistența lotului și a puterii financiare, în afară de ceea ce suplinesc eu, am o opțiune cu un prieten drag mie, este o companie financiară din Elveția, care mi-a propus să vină partener. Am spus. Noi oricum lucrăm pe alte domenii, pe real-estate (n.r. imobiliare) și pe minerit, inclusiv în Africa”, spune patronul clujenilor, la FANATIK.

Care e, de fapt, planul lui Neluțu Varga: „Nu voi vinde CFR. Vrem ca clubul să nu mai aibă datorii niciodată”

de mai mulți ani de zile mai subliniază, în aceeași emisiune de la FANATIK, că în zilele următoare va veni cu un răspuns la oferta companiei din Elveția. Neluț Varga dă asigurări că această posibilă asociere nu înseamnă o vânzare a clubului. Planul este acela de a se asigura că pe viitor nu vor mai apărea probleme cu banii în Gruia.

„După ce voi termina treaba în Africa, adică săptămâna viitoare, voi veni cu un răspuns. Dar asta nu înseamnă că vând clubul. Înseamnă că îi voi da din procentele mele și suplinim clubul să nu mai aibă datorii niciodată. Să nu mai aibă stresul ăsta a întârzierii salariilor. Pentru că la noi mereu s-au plătit salariile și au fost salariile cele mai mari. Faptul că nu am putut să le țin în ultima perioadă, la termen, lunar, asta înseamnă greutate sufletească. Mie sincer nu îmi place. Mi-aș dori să plătesc la zi, la minut. Dar apar greutăți”, explică omul de afaceri.

Câți bani ar trebui să bage în CFR Cluj milionarii din Elveția

În ceea ce privește procentul cu care ar intra compania din Elveția în clubul CFR, Neluțu Varga spune că e undeva la 39%. „(n.r. Cu cât va intra în club compania din Elveția?) Am stabilit că va fi 39%. Eu să mai rămân cu 39%, iar restul să rămână la ceilalți parteneri. Bani în club mereu i-am băgat eu. În viitor, dacă voi decide să îi primesc în parteneriat pe partenerii mei din Elveția, atunci se va asigura bugetul anual, la început de an. Punem banii în cont și din banii aceia se organizează managementul clubului”, spune Varga.

Raportat la sumele exacte de bani cu care ar trebui să vină partenerii din Elveția, Neluțu Varga a mai spus, în emisiunea „Giovanni Show”, că în primă fază e vorba de 40 de milioane de euro. ”(n.r. Cât ar trebui să pună pentru a intra cu 39% în club?) Vreo 40 de milioane de euro în primă fază. Din aceștia se vor plăti toate datoriile la zi și din care începem o nouă eră, de la zero. Vrem să nu mai pornim cu stângul. Vreau să pornim cu dreptul, curat, de la zero. Vreau să plătim toate datoriile, inclusiv către stat, eșalonarea către Finanțe. Sunt datorii cumulate în ani și nu ai ce face. Sunt mai multe cluburi care au avut aceeași problemă. Vrem să pornim de la 0 datorii”.