Neluțu Varga a dat lovitura! Ce se întâmplă cu jucătorii transferați în această vară de CFR Cluj

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Veste bună pentru fanii CFR Cluj. Clubul din Gruia a reușit, în cele din urmă, să înregistreze o parte dintre jucătorii transferați în această vară, pe care îi va putea folosi în următoarea etapă din SuperLiga.

Vești excelente pentru CFR Cluj! Jucătorii transferați în această vară au fost înregistrați la LPF

echipa din Ardeal a ajuns în această vară la acorduri cu mai mulți fotbaliști. Aceștia au sosit în România, însă nu au putut fi folosiți nici în prima etapă a SuperLigii, nici în duelul cu Alashkert din UEFA Conference League, deoarece nu erau înregistrați.

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, iar anumite datorii au fost achitate. În cele din urmă, CFR Cluj a reușit să înregistreze la LPF majoritatea fotbaliștilor aduși în Gruia în această vară. Astfel, aceștia pot fi incluși pe foaia de joc la partida cu FC Voluntari, din următoarea etapă a SuperLigii.

Ce jucători a reușit să înregistreze CFR Cluj

Concret, jucătorii transferați în această vară care au fost înregistrați la LPF, potrivit s , sunt: Marian Huja, Yuval Sade, Renato Pantalon, Andre Moreira, Ștefan Dražić, Bruno Costa și Francisco Barrios.

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Singurii jucători care mai trebuie înregistrați sunt Amin Ziblim și Igor Savić. Cel mai probabil, în perioada următoare, clubul din Gruia va rezolva și situația acestora, iar antrenorul portughez Antonio Folha se va putea baza pe un lot complet în meciurile din SuperLigă.