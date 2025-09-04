Neluțu Varga a dat ordin: vinovatul principal pentru dezastrul de la Hacken, dat afară de CFR Cluj! Exclusiv

Neluțu Varga a luat o decizie în forță după startul de sezon catastrofal pe care îl are CFR Cluj. Eșecul de la Hacken a fost bomboana pe colivă, iar, acum, vinovații au început să plătească. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate care sunt

Neluțu Varga taie în carne vine! Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj

Cap de listă e Virgiliu Postolachi (25 de ani). Internaționalul moldovean nu mai are viață în Gruia și e aproape să ajungă la Universitatea Cluj. Rivala vicecampioanei îl dorește pe atacant încă de la începutul perioadei de mercato.

Lui Postolachi i s-a mai adăugat însă un nume de care Neluțu Varga nu vrea să mai audă. Este vorba despre Antonio Bosec (28 de ani). FANATIK a aflat în exclusivitate că fundașul dreapta croat și-a semnat sentința în dezastrul de la Hacken, și care, totodată, a consemnat

Ca urmare a acelui eșec, ardelenii n-au mai avut nicio șansă de calificare la returul din Gruia, pe care l-au câștigat cu 1-0, și au spus adio cupelor europene în acest sezon.

Bosec a sosit la CFR Cluj în ianuarie 2025, liber de contract după despărțirea de Slaven Belupo. FANATIK a aflat în exclusivitate că fundașului dreapta i-a expirat definitiv creditul odată cu sosirea lui Andrea Mandorlini. Din informațiile obținute de site-ul nostru, atât Neluțu Varga, cât și antrenorul italian, nu vor să-l mai vadă la echipă pe Bosec, căruia i s-a transmis să își caute un alt angajament.

Apărătorul croat, care e cotat de transfermarkt.com la 700.000 de euro, mai are contract cu vicecampioana României până în vara lui 2028. În acest sezon, Antonio Bosec a jucat în două meciuri de SuperLiga, în patru de Europa League și într-unul de Conference League. Singura s-a performanță o reprezintă un assist dat în CFR Cluj – FC Botoșani 3-3.

