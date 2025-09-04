Neluțu Varga a dat ordin: vinovatul principal pentru dezastrul de la Hacken, dat afară de CFR Cluj! Exclusiv

Sport

04.09.2025
Neluțu Varga a luat o decizie în forță după startul de sezon catastrofal pe care îl are CFR Cluj. Eșecul de la Hacken a fost bomboana pe colivă, iar, acum, vinovații au început să plătească. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate care sunt cei 6 jucători de pe lista neagră de care ardelenii vor să scape. 

Neluțu Varga taie în carne vine! Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj

Cap de listă e Virgiliu Postolachi (25 de ani). Internaționalul moldovean nu mai are viață în Gruia și e aproape să ajungă la Universitatea Cluj. Rivala vicecampioanei îl dorește pe atacant încă de la începutul perioadei de mercato.

Lui Postolachi i s-a mai adăugat însă un nume de care Neluțu Varga nu vrea să mai audă. Este vorba despre Antonio Bosec (28 de ani). FANATIK a aflat în exclusivitate că fundașul dreapta croat și-a semnat sentința în dezastrul de la Hacken, acolo unde CFR Cluj a fost umilită cu scorul de 7-2, și care, totodată, a consemnat demisia lui Dan Petrescu.

Ca urmare a acelui eșec, ardelenii n-au mai avut nicio șansă de calificare la returul din Gruia, pe care l-au câștigat cu 1-0, și au spus adio cupelor europene în acest sezon.

Bosec a sosit la CFR Cluj în ianuarie 2025, liber de contract după despărțirea de Slaven Belupo. FANATIK a aflat în exclusivitate că fundașului dreapta i-a expirat definitiv creditul odată cu sosirea lui Andrea Mandorlini. Din informațiile obținute de site-ul nostru, atât Neluțu Varga, cât și antrenorul italian, nu vor să-l mai vadă la echipă pe Bosec, căruia i s-a transmis să își caute un alt angajament.

Apărătorul croat, care e cotat de transfermarkt.com la 700.000 de euro, mai are contract cu vicecampioana României până în vara lui 2028. În acest sezon, Antonio Bosec a jucat în două meciuri de SuperLiga, în patru de Europa League și într-unul de Conference League. Singura s-a performanță o reprezintă un assist dat în CFR Cluj – FC Botoșani 3-3.

  • 28 de ani are Antonio Bosec
  • 6 meciuri și 1 assist sunt cifrele croatului la CFR Cluj
