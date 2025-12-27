Sport

Neluțu Varga a dat startul campaniei de transferuri! Care este prima mutare a iernii la CFR Cluj și ce jucători mai vin

CFR Cluj se pregătește pentru a doua parte a sezonului de Superliga, iar „feroviarii” au finalizat deja o primă mutare. Nu va fi însă singura, deoarece mai mulți jucători ar urma să ajungă sub comanda lui Daniel Pancu.
Bogdan Mariș
27.12.2025 | 15:16
Neluțu Varga a dat startul campaniei de transferuri la CFR Cluj.
CFR Cluj a traversat o perioadă nefastă în prima parte a acestui sezon. După 21 de etape, „feroviarii” ocupă locul 11 în Superliga, diferența până la zona play-off fiind de 7 puncte. Gruparea condusă de Neluțu Varga va efectua mai multe modificări în lot în această iarnă, iar un prim transfer a fost deja finalizat, conform președintelui Iuliu Mureșan.

CFR Cluj a finalizat primul transfer al iernii: un tânăr atacant de 18 ani

Oficialul fostei campioane a confirmat că gruparea din Gruia a transferat un atacant de 18 ani, care a evoluat în Spania, acesta urmând a fi prezentat oficial în următoarea perioadă. Iuliu Mureșan a dezvăluit și planul celor de la CFR pentru perioada de mercato. „Am adus un atacant tânăr de 18 ani, care a jucat în Spania. O să-l anunțăm.

Suntem pe cale să mai aducem un fundaș central. Nu trebuie să aducem mulți jucători, pentru că și așa este lotul numeros. Nu se pot face antrenamente cu atâția jucători. Trebuie să subțiem lotul numeric, dar nu valoric. Cu asta ne ocupăm în aceste zile”, a declarat președintele „feroviarilor”, conform Digi Sport.

Iuliu Mureșan a vorbit despre plecarea lui Lindon Emerllahu

Gruparea ucraineană Polissya Zhytomyr a confirmat oficial joi transferul lui Lindon Emerllahu, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Iuliu Mureșan a vorbit despre plecarea mijlocașului kosovar și a dezvăluit că CFR va transfera un înlocuitor în această iarnă. (n.r. dacă CFR a primit toți banii pentru Emerllahu) Legat de Emerllahu, sunt unele aspecte pe care nu le pot discuta.

Pot spune că transferul s-a făcut și este bine pentru toată lumea. Vom face transferuri în această iarnă. Suntem aproape să finalizăm aducerea unui mijlocaș, în locul lui Emerllahu”, a afirmat oficialul celor de la CFR Cluj.

Ce declara Neluțu Varga înainte de startul perioadei de transferuri

Patronul „feroviarilor”, Neluțu Varga, declara înainte de perioada de mercato că la echipă va exista o „curățenie” în ianuarie. „Îmi place de Pancone. Vin acasă și rezolv eu problemele, facem curățenie. Asta este, nu întotdeauna nimerești tot ce trebuie, mai dai și chix. Sper ca în iarnă să ne dea Dumnezeu minte și să fim mai luminați”, afirma omul de afaceri pe 20 decembrie. Recent, acesta a avut o reacție dură după apariția unei imagini în care Louis Munteanu poartă tricoul celor de la FCSB.

