Neluțu Varga a dat verdictul înainte de FCSB – Lyon: „M-am uitat la toate meciurile lor!”. L-a anunțat pe Gigi Becali cât costă Louis Munteanu. Video Exclusiv

, unde are mai multe afaceri. Patronul lui CFR Cluj îi felicită pe cei de la FCSB pentru rezultatele obținute în cupele europene.

Neluțu Varga l-a felicitat pe Gigi Becali după calificarea în optimile de finală ale Europa League: „Mă bucur pentru ei”

Neluțu Varga a dezvăluit când a vorbit ultima oară cu Gigi Becali: „Cred că acum vreo lună sau nu, înainte să se termine perioada de transferuri. L-am felicitat după meciul cu PAOK. Sincer, eu mă bucur pentru ei.

Este un merit al României și până la urmă, punctele pe care le produc ei, cum am produs și noi în anii trecuți, ajută fotbalul românesc și echipele care se vor califica pe viitor în Europa. Sunt de apreciat și anul acesta au avut un loc performant, bun.

M-am uitat la toate meciurile lor din Europa, sincer. Eu cred că pot să treacă și de Lyon. Depinde de ziua respectivă. Dacă au noroc și pregătesc bine meciul și sunt motivați, eu cred că pot”, a surprins patronul lui CFR Cluj , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Neluțu Varga l-a anunțat pe Gigi Becali cât costă Louis Munteanu: „Sub 15 milioane de euro nici nu clipesc”

Neluțu Varga susține că nu mai există nicio negociere cu patronul FCSB pentru transferul lui Louis Munteanu: „Nu e cazul. Noi suntem prieteni, ne respectăm, dar nu… Valoarea jucătorului nostru e mare și nu are rost să stricăm o relație pentru un jucător. Sub 15 milioane de euro nici nu stau să clipesc, plus 20% dintr-un viitor transfer”.

Patronul lui CFR Cluj a dezvăluit că mijlocașul putea să plece din Gruia în această iarnă: „Am avut ofertă mare, dar am refuzat-o. Nu suntem în postura să avem nevoie de bani. Stăm bine, lotul e bun în acest moment și eu cred că în perioada următoare se va omogeniza și mai bine”.

CFR Cluj și-a făcut deja strategia pentru vara viitoare: „Deja începe să se vadă asta și echipa începe să fie mult mai bună. Cu siguranță am pregătit o listă de transferuri pentru vara viitoare ca să atacăm Champions League”.

