Neluțu Varga a dezvăluit cel mai mare merit al lui Daniel Pancu la CFR Cluj: „Acum nu mai există așa ceva”

Neluțu Varga a vorbit pe larg despre situația lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Finanțatorul clubului din Gruia a confirmat în primul rând faptul că își dorește ca înțelegerea antrenorului să fie prelungită, chiar și în cazul în care ardelenii nu prind cupele europene în acest sezon, scenariu în care ar urma să nu se mai prelungească automat contractul, așa cum părțile au convenit înainte să semneze acordul.

Care este marele merit al lui Daniel Pancu la CFR Cluj, în opinia lui Neluțu Varga

De asemenea, omul de afaceri a subliniat cu această ocazie și care este în viziunea sa cea mai mare realizare a tehnicianului în vârstă de 48 de ani la formația alb-vișinie, chestiune vitală în obținerea rezultatelor excelente de până acum. Conform spuselor lui Varga, Pancu a reușit să „dezamorseze” o situație destul de tensionată existentă în vestiarul echipei înainte de numirea sa în funcție.

În plus, Neluțu Varga a explicat și de ce nu a reușit până acum să se întâlnească personal cu antrenorul său și, pe de altă parte, a ținut să precizeze totuși că obișnuiește să îl contacteze telefonic destul de frecvent pe fostul atacant pentru a-l felicita sau pentru a-i ridica moralul, dacă este cazul de așa ceva, evident.

De ce crede Neluțu Varga că echipa lui poate câștiga titlul în acest sezon

Nu în ultimul rând, și că este destul de optimist cu privire la șansele echipei din Gruia de a câștiga titlul de campioană în SuperLiga în acest sezon, cu amendamentul că este nevoie în mod special ca jucătorii și staff-ul tehnic să se concentreze pe fiecare meci în parte până la finalul stagiunii. Varga este de părere că formația sa a demonstrat din plin până acum, bineînțeles, că dispune de o calitate destul de ridicată. Astfel, în opinia sa, în cazul în care fotbaliștii importanți vor fi feriți de probleme medicale, atunci ardelenii au toate motivele să spere la atingerea acestui deziderat.

„Normal că îi vom prelungi contractul. Nu se pune problema. Am vorbit cu Iuliu Mureșan despre faptul că va rămâne. A refăcut grupul, pentru că existau bisericuțe când a venit el. Erau diferențe salariale și asta crea nemulțumiri între jucători. Acum nu mai există așa ceva. De când este la noi nu m-am întâlnit cu el, este adevărat. Afacerile nu mi-au permis să stau prea mult în țară, în ultima vreme.

Mai vorbesc la telefon, îl mai felicit. Noi luăm lucrurile pas cu pas, dar simt că se poate să câștigăm titlul. Suntem acolo. Trei puncte nu este mult deloc. Dacă suntem pregătiți bine, din punct de vedere fizic și psihic, și jucătorii importanți nu se accidentează, avem o șansă mare. Pentru că valoare există. Asta s-a văzut”, , potrivit