Neluțu Varga a dezvăluit salariul lui Daniel Bîrligea la CFR Cluj: „Trebuie să știi când să-i vinzi”. Ce mesaj a avut pentru Gigi Becali

În ciuda faptului că Daniel Bîrligea a avut evoluții bune în tricoul lui CFR Cluj, patronul Neluțu Varga a hotărât să-l cedeze la FCSB. FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar ardelenii au mai păstrat și 15% dintr-un viitor transfer.

Neluțu Varga, explicații pentru vânzarea lui Daniel Bîrligea la FCSB

Daniel Bîrligea a avut un impact formidabil la FCSB, a marcat goluri pe bandă rulantă, , dar chiar și așa Neluțu Varga nu regretă cedarea sa.

”Putea să fie mai bine, putea să fie mai rău. Mă bucur că crește, că evoluează. Este un băiat serios, dar putea să meargă în jos. Nimeni nu poate să știe. Business-ul e business și trebuie să știi când să-i vinzi, să profiți de puținul timp în care te bazezi pe ei și să îi dai drumul când trebuie.

El mai putea sta la noi, dar am pățit-o de ‘n’ ori că nu am vândut jucătorii când au avut oferte și apoi i-am dat pe bani mai puțini. Pe Burcă am avut ofertă de 2 milioane de euro și apoi l-am dat cu 800.000.

Pe Petrila am avut ofertă de 4 milioane de dolari și l-am dat cu sub 1 milion de euro. Și sunt mai multe exemple. Sunt pățit și nu trebuie să îmi spună nimeni. În plus, să se bucure și Gigi Becali de el, pentru că așa e frumos. Să fie toată lumea mulțumită”, a declarat Varga, pentru .

Ce salariu avea Bîrligea la CFR Cluj

Imediat după ce l-a transferat de la CFR Cluj, Gigi Becali a dezvăluit că Daniel Bîrligea avea un salariu de doar 6.000 de euro pe lună în Gruia, însă Neluțu Varga a negat această variantă și a explicat că jucătorul ajunsese să câștige 16.000 de euro lunar. Atacantul este remunerat la FCSB cu 25.000 de euro.

”Se vorbesc prostii. El avea 16.000 de euro salariu, când a plecat de la noi. Tocmai semnase un contract pe patru ani, înainte să se transfere. Până atunci a avut 6.000 de euro”, a declarat patronul de la CFR Cluj.

Chiar dacă Neluțu Varga pare să nu regrete plecarea lui Daniel Bîrligea, președintele Cristi Balaj a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că .

”(n.r. – Îți pare puțin rău că l-ați dat pe Bîrligea la FCSB?) La FCSB, da! Pentru că este o contracandidată. Cel mai și cel mai important a fost clubul pentru noi”, a mărturisit oficialul grupării din Gruia.