Neluțu Varga a dezvăluit tot: „Unii vând scaune, alții fac blocuri, eu vând tone de aur în Dubai!”. Ce se întâmplă cu CFR Cluj?

Neluțu Varga a venit cu explicații după ce pe internet a apărut un clip video cu el în preajma mai multor lingouri de aur: „Nu știu cum apar aceste imagini”
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.08.2025 | 15:59
Nelutu Varga a dezvaluit tot Unii vand scaune altii fac blocuri eu vand tone de aur in Dubai Ce se intampla cu CFR Cluj
Neluțu Varga alături de lingouri de aur și sigla lui CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik

Finanțatorul de la CFR Cluj s-a arătat deranjat de discuțiile apărute în spațiul public în ultimele zile la adresa lui. În contextul în care echipa din Gruia traversează o perioadă foarte delicată din punct de vedere sportiv, omul de afaceri a fost criticat pentru faptul că s-a afișat pe rețelele de socializare cu acele lingouri de aur, un moment considerat de către unii drept unul exagerat în contextul dat.

Neluțu Varga a reacționat după ce în spațiul public au apărut acele imagini cu el alături de mai multe lingouri de aur: „Probabil cine mi le-a furat din telefon. Vând tone de aur în Dubai, de 11 ani am mină de aur în Africa”

Omul de afaceri a început prin a spune că nu este el responsabil pentru faptul că acele imagini au apărut în spațiul public și că există posibilitatea să fi fost victima unui soi de atac cibernetic. Așadar, el susține că nu a fost dorința lui să apară în ipostaza respectivă.

De asemenea, Varga a mai transmis cu această ocazie și că nu este normal să existe atât de multe comentarii, mai ales negative, la adresa lui, întrucât este pur și simplu vorba despre o afacere pe care el o derulează în mod legal, de mai mulți ani.

„Nu știu cum apar aceste imagini pe internet. Mi s-a virusat telefonul și probabil cineva mi le-a furat din telefon. Este business-ul meu. Care este problema? Am licență, am firmă… Vând aur în Dubai. Vând tone de aur. De 11 ani am mină de aur în Africa.

Finanțatorul de la CFR Cluj a răbufnit: „Nu înțeleg de unde atâta răutate, am firmă de minerit și în România, care e problema?”

Nu înțeleg de unde atâta răutate. Din 2007 am mină de aur. Am firmă de minerit și în România. Alții vând scaune, fac blocuri, vând mâncare. Eu am firmă de minerit. Care e problema?”, a spus Neluțu Varga, potrivit prosport.ro. 

Neluțu Varga este decis să facă anumite schimbări în ceea ce privește management-ul de la CFR Cluj, bineînțeles ca urmare a situației foarte dificile din acest punct al sezonului, în contextul înfrângerilor mai mult decât drastice suferite în fața lui Hacken în Conference League, respectiv Oțelul Galați în campionat, după cum a explicat recent Cristi Balaj în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

