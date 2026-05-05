Neluțu Varga a explicat de ce a plecat Bogdan Mara de la CFR Cluj: „M-am săturat să fiu căpușat”

ADVERTISEMENT

Bogdan Mara (48 de ani) a confirmat în exclusivitate pentru FANATIK faptul că părăsește funcția de director sportiv la CFR Cluj. El a dat de înțeles că a luat această decizie prin prisma faptului că urmează ca Marian Copilu să revină la clubul din Gruia, iar în acest context el a considerat că s-a stabilit deja prin această mutare că nu ar mai fi nevoie de el în cadrul conducerii sportive.

Neluțu Varga, reacție în forță despre plecarea lui Bogdan Mara de la CFR Cluj

Ulterior, Neluțu Varga a fost întrebat în legătură cu acest subiect și a transmis că i-a aparținut în totalitate. Finanțatorul de la CFR Cluj a spus că este nemulțumit de transferurile care s-au făcut în ultimii ani și astfel a ajuns la concluzia că este nevoie de o altă conducere la club, una „mai profesionistă”. În ultima perioadă de la clubul din Gruia au plecat și Răzvan Zamfir și Marius Bilașco, primul la rivala U Cluj, iar al doilea la Rapid. De asemenea, și fostul președinte Cristi Balaj a plecat în urmă cu ceva timp, iar în locul său a fost readus Iuliu Mureșan. că toate aceste decizii au fost ale lui.

ADVERTISEMENT

„În primul rând, eu am luat decizia de a ne despărți de Mara. Așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Bilașco și Zamfir. A plecat pentru că mi-am dorit o altă conducere, mai profesionistă. Îmi asum toate deciziile pe care le iau și tot ceea ce decid este spre binele clubului. Pentru că atunci când nu sunt rezultate, doar eu plătesc. În rest, nimeni nu își asumă eșecurile. Doar eu știu cum a trebuit mereu să acopăr greșelile altora.

Am fost nemulțumit, în primul rând de transferurile pe care le-au făcut. M-am săturat să fiu «căpușat». Eu nu vreau să vorbesc în presă despre detalii care țin de bucătăria echipei. Dar nu mi se pare normal ca cei care se ocupă de transferuri să aducă zeci de jucători și doar 20% să fie buni. Iar restul doar să consume bani, cu comisioane și la venire și la plecare. Eu cred că un director sportiv bun trebuie să aducă 80% jucători buni și doar 20% să fie slabi. Nu invers”, a spus Neluțu Varga, potrivit

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a lămurit ce se va întâmpla la CFR Cluj odată cu revenirea lui Marian Copilu

Varga a continuat și a oferit detalii în plus despre modul în care s-au făcut transferurile la CFR Cluj în ultimii ani. De asemenea, a dorit să asigure că nu vor exista probleme de colaborare între Iuliu Mureșan și Marian Copilu: „Eu am decis să vină Slimani, dar el a venit pe 5.000 de euro salariu. Alții au venit pe sume mult mai mari și nu a spus nimeni că sunt țepe. Prima dată mi-a spus Dan Petrescu că este nemulțumit de transferuri și că el trebuie să muncească cel mai mult.

ADVERTISEMENT

Să nu se mai vorbească nici că Iuliu Mureșan va pleca pentru că nu poate lucra cu Marian Copilu. O să vedeți că o să aibă o colaborare fantastică. Eu am încredere în profesionalismul lui Marian Copilu. Am luat atâtea trofee cu el și când era el am fost cel mai aproape de grupele Champions League. Când a plecat, nu a plecat pentru că era slab. A plecat pentru că a fost acel scandal. Dar eu îl respect pentru profesionalismul lui”.