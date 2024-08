Neluțu Varga a făcut peste 7.000 de kilometri ca să fie în lojă cu Vasile Dâncu la Neman Grodno – CFR Cluj. Foto exclusiv

”Feroviarii” au remizat în meciul tur din Gruia împotriva celor de la Neman, 0-0. Neluțu Varga s-a deplasat de urgență în Budapesta pentru a fi alături de jucătorii săi.

Neluțu Varga a străbătut 7000 de kilometri pentru a fi alături de echipă

Neluțu Varga a făcut un efort considerabil pentru a fi prezent la returul cu Neman de la Győr, parcurgând aproximativ 7000 de kilometri. După ce a aterizat la ora 14 în Ungaria, venind direct din Burkina Faso, unde își administrează o academie de fotbal, Varga a avut parte de un invitat special la meci.

Recent, Varga a vizitat Burkina Faso pentru a verifica progresul academiei sale de fotbal și pentru a se asigura că totul decurge conform planului. După această vizită, el s-a îndreptat spre Győr pentru a susține CFR Cluj în meciul de retur. , cei doi fiind surprinși de reporterii FANATIK.

Se mai zvonește că Vasile Dâncu, cunoscut politician și bun prieten al lui Varga, ar avea o influență asupra clubului din Gruia. Dâncu menține relații excelente nu doar cu Varga, ci și cu Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

„Eu am spus de mult lucrul ăsta, dar am fost contrat. Dâncu, Ponta, Maior, ei sunt șefii. Ei au luat banii și din drepturile TV, precis. Dacă se urmărește drumul banilor, îi ghicește, la offshore-ul din Malta”, declarase în trecut Dumitru Dragomir, conform .

Meciul cu Neman, crucial pentru CFR

Neluțu Varga are toate motivele să zâmbească. A reușit să finalizeze transferul lui Louis Munteanu de la Fiorentina, învingând astfel competiția din partea lui Gigi Becali și Dan Șucu. Acum, ”feroviarii” își pun toate speranțele într-un parcurs lung în cupele europene, iar meciul cu Neman este crucial pentru atingerea acestui obiectiv.

„Echipele din spațiul sovietic sunt mai agresive. Prima repriză a fost una echilibrată, am avut noi o ocazie, ei o ocazie, două am avut de fapt. În repriza a doua am avut mai multe ocazii, am avut și două faze de penalty.

Din cauza că nu este VAR, nu înțeleg de ce lumea nu vrea VAR-ul, acel gol putea schimba meciul; bine că nu am primit gol. Știm ce va fi la retur, acum îi știm cum joacă.

Posibil să se întâmple și prelungiri și penalty-uri; e posibil orice. Au cedat puțin fizic, în rest au stat foarte bine în teren, au câștigat multe dueluri la cap, la faze fixe au fost buni”, a spus Dan Petrescu după meciul tur dintre CFR Cluj și Neman.