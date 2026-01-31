Neluțu Varga a lămurit situația lui Islam Slimani, atacantul cu experiență în Premier League: „Urmează să semneze”

ADVERTISEMENT

Islam Slimani a ajuns la începutul sezonului la CFR Cluj, însă nu prea a prins minute pentru formația clujeană. Deși nu a avut foarte multe șanse, el a marcat un gol și a oferit două assisturi pentru „feroviari”. Chiar dacă s-a vorbit despre o posibilă plecare a sa din „Gruia”, patronul Neluțu Varga a lămurit situația.

Islam Slimani nu pleacă de la CFR Cluj și are prelungirea pe masă! Anunțul făcut de Neluțu Varga

CFR Cluj se află într-o revenire de formă după startul slab de sezon în SuperLiga României, iar Daniel Pancu pare să fie soluția perfectă care i-a scos pe ardeleni din criza de rezultate.

Chiar dacă a pierdut mulți jucători în această iarnă, formația din „Gruia” continuă să adune puncte în clasament, iar acest lucru nu poate decât să-l bucure pe patronul Ioan Varga. Pe lângă Louis Munteanu, Lindon Emerllahu și Otto Hindrich, CFR s-a mai aflat în discuții pentru Korenica, însă și în cazul lui Islam Slimani, jucătorul de legendă al Algeriei, s-a vorbit că ar putea părăsi echipa pentru a merge la Petrolul Ploiești.

însă Ioan Varga a dezmințit aceste lucruri și a dezvăluit că își dorește să continue alături de fotbalistul african, căruia chiar i-a propus o prelungire, deși contractul său este valabil până în vara lui 2026.

„Nu se pune problema să plece. Chiar i-am propus prelungirea contractului pentru încă un an și zilele acestea ar trebui să-l semneze. El oricum avea contract cu noi până în vară, dar îl vrem în continuare alături de noi. Sunt mulțumit de el. Este un profesionist adevărat”, a spus Ioan Varga, conform

Cum a comentat Daniel Pancu situația lui Islam Slimani

în centrul atacului, în detrimentul experimentatului Islam Slimani. Algerianul ajuns la 37 de ani este nemulțumit de minutele pe care le primește de la antrenorul său, însă tehnicianul român încearcă să-i ofere 15 minute în fiecare meci.

În ultima partidă, cea cu Metaloglobus, Slimani a intrat în minutul 81 și a izbutit să dea o pasă decisivă importantă pentru Korenica, care a dus-o pe CFR în avantaj în minutul 88. „Slimani n-are nevoie de nicio prezentare. Este legendă în țara lui, a fost jucător important în campionate cum ar fi cel al Franței sau Angliei. Este ușor nemulțumit că nu joacă mai mult, dar a plecat la națională și s-a întors abia pe 3 ianuarie. Din partea mea are tot respectul”, a declarat Daniel Pancu despre algerian, conform sursei citate.

Cum arată CV-ul lui Islam Slimani

Islam Slimani este un atacant de excepție, chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe în fotbal. Echipa pentru care algerianul a făcut cel mai mare spectacol este Sporting Lisabona, unde a avut 74 de contribuții de gol în 123 de meciuri.

De-a lungul carierei sale, el a mai jucat în Ligue 1, pentru Lyon și Monaco, dar și în Premier League, pentru Leicester City și Newcastle United, iar cea mai mare cotă de piață a sa a ajuns la 25 de milioane de euro. În Algeria, Slimani este o adevărat legendă, fiind cel mai bun marcator all-time al naționalei de pe continentul african, cu 47 de reușite în 102 apariții.