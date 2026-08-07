Neluțu Varga a luat foc: „Scoate-l pe ăla că nu mai suport!”. Care este singurul transfer făcut de Marian Copilu la CFR. Exclusiv

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Antonio Folha este istorie la CFR Cluj după umilința 0-5 cu Tromso, iar Horia Ivanovici și invitații săi din studioul FANATIK SUPERLIGA nu s-au ferit de cuvinte și l-au criticat dur pe antrenor. S-a ajuns până acolo unde patronul Varga a pus mâna pe telefon și a dat ordin ca Moreia să fie scos din poartă.

Antonio Folha, desființat de Horia Ivanovici și invitații săi, în frunte cu Marius Șumudică

„E urât să vorbesc, am jucat contra lui, e aceeași generație ca mine. E născut 72-73, l-am prins la Porto. Jucător mare, a plecat în străinătate. Dar dacă ai fost jucător mare nu trebuie să fii și antrenor mare. Mă uitam și ieri la o emisiune la televizor, el vorbea în portugheză, altu traducea în engleză, altu în română.

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, în orice țară te duci găsești minim 4-5 portughezi. Trăind în spatele unor antrenori care au avut succes. Au management foarte bun, sunt puși acolo, acolo, relații extraordinare. Sistemul de relații ca să ajungi în străinătate contează mai mult ca valoarea ta”, a explicat Marius Șumudică.

Mult mai dur a fost Horia Ivanovici, care nu s-a ferit de cuvinte. Mai mult, jurnalistul a explicat de ce Andres Moreira a fost scos la pauză: patronul Neluțu Varga nu a mai suportat umilința și a dat ordin să fie sacrificat goalkeeperul plătit regește în Gruia.

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Horia Ivanovici anunță că patronul Neluțu Varga l-a scos din echipă pe Andres Moreira, sătul de gafele sale

„E unul dintre cei mai slabi antrenori pe care i-am văzut în fotbalul nostru. Unul dintre cei mai slabi antrenori, nu că-l dădeam afară din dimineața asta. Indiferent cine va ajunge la CFR. Eu i-am zis să nu meargă la CFR, e greu de tot. Trebuie să faci minuni. E prietenul meu, e fratele meu. Bă, nu te du, ești nebun dacă te duci.

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Tu știi, e alegerea ta. Înțeleg că, uite și pe Pancu, a luat CFR în situație catastrofală și e pe cai mari. Adus de Cadu, asta e. Portughezii care se trag una peste alta. Nu poți să-l bagi în față pe Moreira care e la fel de gras ca mine. Cu tot respectul, sună așa, eu recunosc, sunt gras, dar eu nu joc. Eu stau pe scaun, moderez, ce fac eu. Moreira e gras ca Horia Ivanovici.

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Vă spun din sursă sigură, la pauză . Înnebunit, nu mai poate să suporte omul ăsta. A ajuns să nu mai aibă bani din cauza fotbalului. Nu poți să-i iei asta lu Varga, indiferent, când ești jos te înjură toți. A băgat 50 milioane de euro. A sunat și a zis că nu mai suportă. Să-l scoată pe ăla!”, a răbufnit Horia Ivanovici.

Marius Șumudică nu crede că Moreira e principalul vinovat pentru umilința cu Tromso, scor 0-5

Totodată, Marius Șumudică e de părere că meciul cu Tromso s-a pierdut în primul rând tactic. „Vrei să începi jocul ăsta cu Moreina, dar nu poți la meci de genul ăsta să începi așa, că nu are relație, comunicare. Meciul înseamnă altceva decât antrenamentul. Relații cu fundașii. Cunosc pe băiatul ăsta, știu de când a fost în Arabia Saudită, apăra foarte bine. Acum 2-3 ani apăra foarte bine”, a completat Șumudică.

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„Să vă zic de Vâlceanu, a avut 5000 euro salariu, s-a făcut 7000. Moreira a fost adus pe 15.000 de euro. Iar noi vorbim de băieții ăia de la Tromso care i-au spart poarta în toate direcțiile care câștigă 4000 de euro. Cine a dat banii? Prostul de Varga. Ce să facă patronul, i se propun jucători. El săracu dă banii. A, că are și el nebunelile lui”, a concluzionat Horia Ivanovici.

Totodată, Marius Șumudică a mărturisit că ține legătura cu prietenul său Marian Copilu, pe care l-a sfătuit să-l transfere la CFR Cluj pe Stfefan Drazic. „Singurul jucător la care eu am fost consultat, că Marian e prietenul meu e Drazic, vârful de atac. Singurul transfer făcut de Adrian Copilul, un jucător bun pentru campionatul României. În rest, cei care aduc jucători, să răspundă”, a anunțat Șumudică în EXCLUSIVITATE la FANATIK SUPERLIGA.