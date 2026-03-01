Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Neluțu Varga a rămas blocat în Dubai: „Era puțin speriat! Trebuia să vină acasă”. Exclusiv

Neluțu Varga a fost afectat de războiul dintre SUA - Israel și Iran. Finanțatorul lui CFR Cluj a rămas blocat în Dubai și nu a mai putut să se întoarcă în România
Mihnea Ştefan
01.03.2026 | 11:13
breaking news
Neluțu Varga, blocat în Dubai după atacul Iranului Foto: colaj Fanatik
Neluțu Varga a fost prins în conflictele dintre SUA – Israel și Iran. Iuliu Mureșan a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că finanțatorul ardelenilor nu a mai putut reveni în România.

Neluțu Varga, afectat de dronele lansate de Iran în Dubai

Sâmbătă, 28 februarie, SUA și Israel au lansat un atac asupra Iranului. În consecință, Teheranul a ripostat și a bombardat bazele americane din Orientul Mijlociu. Dubaiul, cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite, și catalogat cel mai sigur oraș din lume, nu a fost evitat de drone. Mai multe filmări au surprins cum o rachetă iraniană a căzut chiar lângă Burj Al Arab, singurul hotel de 7 stele din lume.

În tot acest conflict a fost prins și Neluțu Varga. Iuliu Mureșan a dezvăluit că finanțatorul principal al lui CFR Cluj nu a mai putut reveni în România, zborurile fiind suspendate în Dubai din cauza pericolului militar. Tot președintele grupării din Gruia a precizat că omul de afaceri caută, în acest moment, o modalitate să revină în țară.

„Neluțu e fericit și să sperăm că vine acasă săptămâna viitoare. Nu avea cu ce să vină acum, el e în Dubai. Chiar am vorbit cu el și nu știa ce să facă. Toate zborurile au fost anulate. Era puțin speriat din cauza situației, sigur. Bine, el cum stă de peste un an în Africa, nu cred că e foarte fricos. Încearcă să vină acasă.

El are un merit foarte mare pentru echipă. Eu nu am un merit atât de mare, chiar dacă spun că sunt malefic. Sunt un malefic mai mic (n.r. râde).

Chiar am văzut imaginile cu o dronă a atins clădiri importante, hoteluri. Vor fi probleme și cu organizarea Campionatului Mondial”, a declarat Iuliu Mureșan, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

