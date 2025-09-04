Neluțu Varga a scăzut prețul! Suma pe care trebuie să o plătească Gigi Becali pentru a da lovitura în mercato: „Pot fi și două tranșe”

Gigi Becali e în căutarea unui fundaș central la FCSB. Campioana României a suferit pe faza defensivă în acest start de sezon, iar omul de afaceri ar putea transfera un stoper de la rivala CFR Cluj. Neluțu Varga pare dispus să îl cedeze pe Leo Bolgado și chiar a scăzut din pretenții.

Transfer pe axa CFR – FCSB!? Gigi Becali vrea să își întărească apărarea

Leo Bolgado a ieșit din primul „11” al celor de la CFR Cluj, iar după ce ardelenii au oficializat transferul lu , e greu de crezut că stoperul brazilian va reuși să se impună în echipa de start.

Totuși, ardelenii nu sunt dispuși să îl cedeze gratis, întrucât Leo Bolgado a fost unul dintre cei mai buni fundași din Superligă în stagiunea precedentă, iar Neluțu Varga crede că poate obține în schimbul său o sumă importantă.

Gigi Becali, negocieri pentru transferul lui Leo Bolgado. Neluțu Varga a redus prețul cerut pentru fundaș!

După ce Gigi Becali a declarat că refuză să plătească 800.000 de euro pentru fundașul brazilian, Neluțu Varga a revenit și a scăzut din suma cerută. Fundașul central are o cotă de piață, conform Transfermarkt, de 1,8 milioane de euro.

„Suma de 700.000 de euro este ultimul preț (n.r. pentru Leo Bolgado). Pot fi și două tranșe”, a precizat Neluțu Varga, conform , a doua zi după ce Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Leo Bolgado la campioana României.

„M-a sunat cineva că vrea 800.000. Bă, voi sunteți nebuni? Eu, când vreau să scap de un jucător, îl dau gratis. Să zică mersi că îl iau, cum să mai dau și 800.000 de euro? Cum să se facă, dacă cer 800.000 pe un jucător de care vor să scape? Dacă îl dau gratis, îi dau 15.000, contract pe un an, nu-mi convine, ia-ți, bă, banii, îl scoatem din lot”, spunea Gigi Becali, în urmă cu doar o zi, la