Neluțu Varga a spus totul după ultima ședință de la CFR Cluj: „Mi-au promis!”

CFR Cluj nu a mai arătat în acest sezon forța pe care o avea în anii în care câștiga titluri consecutive. Eșecul suferit acasă cu UTA Arad (1-3) a declanșat semnalul de alarmă la echipa din Gruia, Se pare că spiritele s-au calmat acum în cele din urmă.

Neluțu Varga a spus totul după ultima ședință de la CFR Cluj

Ardelenii au emis mereu pretenții la titlu, iar o eventuală ratare a play-off-ului ar fi un adevărat coșmar. Situația din campionat nu este însă una tocmai de speriat, CFR Cluj ocupând locul 4 după 11 meciuri jucate.

Neluțu Varga a venit cu noi precizări despre cum a decurs ședința de la echipa sa. Finanțatorul fostei campioane a României a dezvăluit și promisiunea pe care jucătorii i-au făcut-o.

„Eu zic că lucrurile se îmbunătățesc. După ședința pe care am avut-o cu ei, am senzația că lucrurile și-au intrat în normal. Am avut ședință săptămâna trecută, după înfrângerea cu UTA, i-am luat la șuturi după meciul cu Aradul.

Atunci mi-au promis că își reconfigurează atitudinea și vor da totul pe teren. Mi-au spus că merită să am încredere în ei, că își vor ține promisiunea față de mine de a intra în play-off”, a declarat Ioan Varga, pentru

Gigi Becali aruncă bomba: „Poate-l iau eu pe Louis Munteanu în iarnă”

Ratarea calificării în cupele europene în acest sezon a însemnat o adevărată lovitură pentru CFR Cluj, care a fost nevoită să își vândă mai mulți jucători importanți pentru a face rost de bani.

Totuși, ardelenii au reușit să facă și transferuri, cel mai spectaculos fiind cel al lui Louis Munteanu, pentru care s-au mai luptat și FCSB și Rapid. deși l-a adus pe Daniel Bîrligea chiar de la CFR Cluj: „Poate îl iau eu pe Louis Munteanu în iarnă.

Poate-l iau… De ce să nu-l iau? S-a dus la CFR Cluj, dar poate îi dau eu banii. A dat Neluţu 2,5 milioane de euro? Eu nu ştiu asta. Dacă vine, o să joc în stânga sau în dreapta atacantului.

Bîrligea număr 9 şi Munteanu în stânga sau dreapta. Ori fac, ori nu fac. Asta m-a ambiţionat foarte mult, meciul de la Salonic”, a dezvăluit Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.