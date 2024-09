Neluțu Varga a vorbit despre Daniel Bîrligea, jucătorul cedat la rivala FCSB: „Nu i-a dat voie Dan Petrescu!”

FCSB a reușit în perioada de mercato din această vară să îl transfere pe Daniel Bîrligea, de la CFR Cluj. Neluțu Varga a vorbit recent despre fostul său atacant. Patronul echipei din Gruia este convins de un aspect în privința vârfului de 24 de ani.

Neluțu Varga a vorbit despre Daniel Bîrligea

CFR Cluj a transferat mai mulți jucători în această vară, producând o surpriză cu aducerea lui Louis Munteanu. Având mai mulți atacanți în lot, ardelenii au renunțat la Daniel Bîrligea, care a fost dorit de FCSB.

Neluțu Varga a dezvăluit că Dan Petrescu nu l-a lăsat pe tânărul atacant să plece în Serie A, dar că este convins că va face pasul în primul eșalon din Italia după experiența de la campioana României.

„Eu i-am mulțumit lui Daniel Bîrligea pentru ceea ce a făcut la CFR Cluj. Dan Petrescu n-a vrut inițial să-i dea drumul, pentru că eram în preliminariile din Conference League, dar acum el are șansa să joace în Europa. Și de la FCSB să plece în fotbalul mare.”

Patronul lui CFR Cluj a confirmat informaţia oferită de FANATIK în exclusivitate, respectiv o: “Cele mai multe oferte pentru el le-am avut din Italia, chiar din Serie A. Dar nu i-a dat voie Dan Petrescu. Va evolua cu siguranță în acest campionat, n-am vreun dubiu”, a spus Neluțu Varga, conform

Daniel Bîrligea a vorbit despre alegerea de a veni la FCSB

Noul atacant al FCSB-ului a fost prezentat oficial chiar de către Gigi Becali, care a ținut ca totul să fie organizat la Palat. Daniel Bîrligea a spus ce l-a făcut să aleagă FCSB: „Sunt foarte fericit că sunt aici, sunt foarte bucuros pentru toate sacrificiile făcute. Sunt pregătit pentru luptă. De la ora 15:00 până la ora 22:00 aveam 70 de apeluri.

I-am zis managerului meu să rezolve el, era deja târziu. E o mare plăcere ce a făcut domnul Becali, vreau să-l răsplătesc cu fapte, nu cu vorbe”, a spus jucătorul când a fost prezentat.

„Îi mulțumim lui Bîrligea pentru tot ceea ce a făcut pentru CFR Cluj, dar începând de astăzi este jucătorul FCSB-ului. Cu banii pe care-i vom primi vom continua să facem transferuri și să-i facem o echipă cât mai bună lui Dan Petrescu”,

Gigi Becali, încântat de achiziția făcută

Gigi Becali a scos o sumă importantă de bani din buzunar pentru transferul lui Daniel Bîrligea. „Are stilul ăla de Cămătaru, combinat cu… Nu am cu cine să-l compar, e și vijelie, face slalom. Nu am mai avut așa ceva, nu am cu cine să-l compar”, a spus Becali la conferința de presă de la Palat.