Sport

Neluțu Varga, all-in pe mâna lui Șumudică, în ciuda debutului de coșmar: „Am mare încredere în el”

Neluțu Varga, prima reacție după ce Marius Șumudică a debutat la CFR Cluj cu un eșec drastic, 0-3 în fața celor de la Corvinul: „Curaj și să stea liniștit!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.08.2026 | 10:49
Nelutu Varga allin pe mana lui Sumudica in ciuda debutului de cosmar Am mare incredere in el
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Neluțu Varga, all-in pe mâna lui Șumudică, în ciuda debutului de coșmar. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Neluțu Varga a reacționat după ce Marius Șumudică (55 de ani) a debutat în acest al doilea său mandat pe banca tehnică a celor de la CFR Cluj cu un eșec drastic, 0-3 la Arad contra celor de la Corvinul Hunedoara. Finanțatorul clubului din Gruia susține că are mare încredere în antrenor chiar și în aceste condiții.

Neluțu Varga, prima reacție după debutul nefast al lui Marius Șumudică la CFR Cluj

Omul de afaceri este de părere că marea problemă la echipă în acest moment este reprezentată de pregătirea fizică precară făcută în această vară sub comanda fostului tehnician, Antonio Folha. Astfel, consideră că va fi nevoie doar de câteva partide în plus pentru ca Șumudică să rezolve această chestiune.

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Iar din acel moment, în viziunea sa, totul se va schimba în bine pentru ardeleni. Așadar, Varga i-a transmis lui Șumudică să stea liniștit și să aibă curaj să își implementeze ideile, întrucât va avea parte de susținere totală în acest sens dinspre conducerea clubului. De asemenea, patronul de la CFR Cluj a asigurat și că îi va aduce în scurt timp noului antrenor și câțiva jucători pentru care el insistă în acest moment.

Finanțatorul l-a asigurat pe antrenor de tot sprijinul său

În concluzie, Varga s-a declarat foarte optimist că lucrurile vor începe să se miște din ce în ce mai bine de acum înainte la echipa sa. „Am mare încredere în Marius Șumudică. Și în staff, jucători și cei din conducere. Echipa are nevoie de unul sau două meciuri bune. Și trebuie ca jucătorii să facă o pregătire fizică bună, ceea ce nu s-a făcut în vară, cu fostul antrenor. Dar nu îmi fac probleme din cauza acestui meci sau a scorului.

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Marius și jucătorii trebuie să treacă repede peste acest rezultat. Avem timp destul să ne revenim și am încredere totală. Îi transmit curaj lui Șumudică și să stea liniștit. El să-și facă treaba lui și am încredere că poate redresa echipa. Iar noi, conducerea, o să ne facem treaba noastră. O să rezolvăm problemele în curând, iar Marius va primi zilele astea și jucători noi, pe care îi dorește. O să fim bine”, a spus Neluțu Varga, potrivit gsp.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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