Neluțu Varga, anunț de ultimă oră: „Din ce simt, Daniel Pancu va pleca”. Exclusiv

Daniel Pancu a făcut un sezon nesperat de bun la CFR Cluj, pe care a calificat-o în preliminariile UEFA Conference League. Totuși, patronul Neluțu Varga crede că antrenorul nu-și dorește să mai rămână la Cluj
Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste
20.05.2026 | 13:19
Neluțu Varga este pesimist în ceea ce privește rămânerea lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Foto: Colaj FANATIK
Situația antrenorului este foarte delicată la CFR Cluj. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Daniel Pancu (48 de ani) este primul pe lista Rapidului pentru noul sezon. Chiar dacă este gata să-i îndeplinească toate cererile, Neluțu Varga este pesimist în ceea ce privește rămânerea lui Daniel Pancu.

Daniel Pancu nu-și mai dorește să rămână la CFR Cluj! Dezvăluirile lui Neluțu Varga

Contractul lui Daniel Pancu s-a reînnoit automat după ce a preluat-o pe CFR Cluj dintr-o poziție ingrată și a terminat sezonul cu „feroviarii” pe poziția a 3-a, asigurând astfel prezența echipei în preliminariile UEFA Conference League. Astfel, clauza din contract s-a activat automat, iar înțelegerea s-a prelungit cu încă doi ani.

În ciuda acestui fapt, Daniel Pancu a declarat că nu va mai rămâne la CFR Cluj dacă Neluțu Varga nu îi va îndeplini solicitările. Cu toate că omul de afaceri susține că a făcut tot ce a ținut de el pentru a-l face fericit și că și-ar dori foarte tare să rămână la echipă, el presimte că Pancu nu va continua în Gruia.

„Eu am făcut ce a depins de mine. I-am dat acel mesaj în care i-am spus clar că îmi doresc să continue la CFR Cluj și să rămână, dar din ce simt eu, cred că Daniel Pancu va pleca. Dacă va pleca, o să găsim o altă soluție de antrenor. Eu aș vrea să rămână, dar decizia este la el”, a declarat Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK.

Depun jucătorii lui CFR Cluj memorii? Ce se întâmplă cu plata salariilor

Jucătorii de la CFR Cluj nu sunt mulțumiți cu situația financiară de la echipă, iar Neluțu Varga a discutat aceste aspecte cu FANATIK, mai ales după gsp.ro a dezvăluit că fotbaliștii „feroviarilor” vor depune memorii pentru neplata salariilor după meciul cu FC Argeș din ultima etapă. Mai exact, actele ar urma să fie depuse luni dimineață, la prima oră.

Omul cu banii de la CFR Cluj a explicat că a vorbit cu Iuliu Mureșan și nu se va pune problema ca vreunul dintre jucătorii echipei sale să plece în vacanță fără ca toate restanțele să fie achitate: „Am vorbit cu Iuliu Mureșan și totul este în regulă. Se vor achita și restanțele, iar jucătorii vor pleca în vacanță ok din punct de vedere financiar”, a spus Neluțu Varga pentru FANATIK.

  • 2,11 este media de puncte obținută de Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj
  • 27 de meciuri a stat „Pancone” pe banca ardelenilor, înainte de ultima etapă din play-off
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
