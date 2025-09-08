Sport

Neluțu Varga, anunț despre viitorul lui Louis Munteanu în ultima zi de mercato din SuperLiga: „I-am arătat ofertele”

Patronul Neluțu Varga i-a decis viitorul lui Louis Munteanu în ultima zi de mercato! Ce se întâmplă cu atacantul lui CFR Cluj
Ciprian Păvăleanu
08.09.2025 | 21:35
Nelutu Varga anunt despre viitorul lui Louis Munteanu in ultima zi de mercato din SuperLiga Iam aratat ofertele
ULTIMA ORĂ
Ioan Varga i-a decis viitorul lui Louis Munteanu! Ce se întâmplă cu atacantul CFR-ului. Foto: Sportpictures.eu

Louis Munteanu a trăit o adevărată telenovelă la CFR Cluj în această fereastră de transferuri. Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, i-a hotărât soarta chiar în ultimele ore din perioada de transferuri din SuperLiga României.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga, verdict clar despre viitorul lui Louis Munteanu: „I-am arătat ofertele și a înțeles!”

După un sezon de excepție sub comanda lui Dan Petrescu, Louis Munteanu și-a dorit cu ardoare să facă pasul într-un campionat mult mai puternic. Deși a avut numeroase oferte, așa cum chiar patronul o spune, Neluțu Varga nu i-a dat drumul oricum golgheterului SuperLigii.

Patronul lui CFR Cluj a ținut foarte mult la preț, iar acest lucru a împiedicat mutarea tânărului atacant la echipe precum Rennes, Valencia sau Olympiakos. În ultima zi de transferuri, Ioan Varga a anunțat că Munteanu va rămâne, deocamdată, în „Gruia”.

ADVERTISEMENT

„Am discutat cu Louis, normal că am făcut-o. I-am arătat ofertele pe care le-am primit, dovadă că nu am vorbit aiurea atunci când am discutat despre o sumă foarte mare, dar normală pentru cel mai bun jucător din campionat.

I-am explicat și de ce nu s-a ajuns la transfer cu nimeni și a înțeles și el. Până la urmă a zis că poate e mai bine că s-a întâmplat așa. Oricum, la valoarea sa sigur vor exista alte oportunități importante”, a declarat patronul lui CFR Cluj, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

CFR Cluj vrea să-și facă echipă puternică

După un început extrem de slab de campionat și ratarea calificării în cupele europene, CFR Cluj trebuie să se concentreze la maximum pe SuperLiga României, acolo unde accederea în play-off nu mai pare o misiune atât de ușoară.

ADVERTISEMENT
Transferul neînțeles de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în...
Digisport.ro
Transferul neînțeles de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România

Pe lângă Louis Munteanu, care va rămâne în Ardeal, clujenii l-au adus și pe Kurt Zouma, câștigător de Champions League cu Chelsea și cu peste 200 de meciuri în Premier League. Un alt fotbalist interesant ce ar fi putut ajunge în „Gruia” este Emmanuel Dennis, ce are în CV echipe precum Club Brugge, Watford sau Nottingham Forest, însă Neluțu Varga nu a ajuns la un acord comun cu nigerianul, iar acum s-a înțeles cu un alt fotbalist cu istoric în Premier League.

Încă doi jucători OUT de la CFR Cluj! Unul merge la Hermannstadt, celălalt...
Fanatik
Încă doi jucători OUT de la CFR Cluj! Unul merge la Hermannstadt, celălalt a plecat deja în Grecia. Update exclusiv
Fiul Iolandei Balaş Soter, comparaţie dură între atleţi şi fotbalişti: „Unii sar peste...
Fanatik
Fiul Iolandei Balaş Soter, comparaţie dură între atleţi şi fotbalişti: „Unii sar peste poartă, alţii nu ating bara nici cu mâna, dar iau zeci de milioane de euro!”. Interviu exclusiv
Marius Marin, motivat la maxim înainte de Cipru – România: ”Ne așteaptă patru...
Fanatik
Marius Marin, motivat la maxim înainte de Cipru – România: ”Ne așteaptă patru finale și vrem să le câștigăm pe toate”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Elena Udrea, acuzații extrem de grave: ”CFR Cluj mereu a fost susținută de...
iamsport.ro
Elena Udrea, acuzații extrem de grave: ”CFR Cluj mereu a fost susținută de Burleanu și FRF! Neluțu Varga e o interfață a domnului Coldea”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!