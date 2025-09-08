Neluțu Varga, anunț despre viitorul lui Louis Munteanu în ultima zi de mercato din SuperLiga: „I-am arătat ofertele”

Louis Munteanu a trăit o adevărată telenovelă la CFR Cluj în această fereastră de transferuri. Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, i-a hotărât soarta chiar în ultimele ore din perioada de transferuri din SuperLiga României.

Neluțu Varga, verdict clar despre viitorul lui Louis Munteanu: „I-am arătat ofertele și a înțeles!”

După un sezon de excepție sub comanda lui Dan Petrescu, Louis Munteanu și-a dorit cu ardoare să facă pasul într-un campionat mult mai puternic. Deși a avut numeroase oferte, așa cum chiar patronul o spune, Neluțu Varga nu i-a dat drumul oricum golgheterului SuperLigii.

Patronul lui CFR Cluj a ținut foarte mult la preț, iar acest lucru a împiedicat mutarea tânărului atacant la echipe precum Rennes, Valencia sau Olympiakos. În ultima zi de transferuri, Ioan Varga a anunțat că Munteanu va rămâne, deocamdată, în „Gruia”.

„Am discutat cu Louis, normal că am făcut-o. I-am arătat ofertele pe care le-am primit, dovadă că nu am vorbit aiurea atunci când am discutat despre o sumă foarte mare, dar normală pentru cel mai bun jucător din campionat.

I-am explicat și de ce nu s-a ajuns la transfer cu nimeni și a înțeles și el. Până la urmă a zis că poate e mai bine că s-a întâmplat așa. Oricum, la valoarea sa sigur vor exista alte oportunități importante”, a declarat patronul lui CFR Cluj, conform

CFR Cluj vrea să-și facă echipă puternică

După un început extrem de slab de campionat și ratarea calificării în cupele europene, CFR Cluj trebuie să se concentreze la maximum pe SuperLiga României, acolo unde accederea în play-off nu mai pare o misiune atât de ușoară.

Pe lângă Louis Munteanu, care va rămâne în Ardeal, , câștigător de Champions League cu Chelsea și cu peste 200 de meciuri în Premier League. Un alt fotbalist interesant ce ar fi putut ajunge în „Gruia” este Emmanuel Dennis, ce are în CV echipe precum Club Brugge, Watford sau Nottingham Forest, însă .