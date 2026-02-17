Neluțu Varga, anunț major la CFR Cluj: „Semnează acum și ne batem la titlu”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a renăscut sub comanda lui Daniel Pancu. Echipa din Gruia a ajuns la opt victorii consecutive în Superliga și este aproape de calificarea în play-off. Antrenorul a făcut minuni la echipă, iar Neluțu Varga, patronul clubului, îi pregătește un nou contract.

Daniel Pancu a făcut minuni la CFR Cluj. Ardelenii, aproape de play-off

Daniel Pancu a venit la CFR Cluj într-un moment extrem de complicat. Vicecampioana României din sezonul precedent era mai aproape de locurile retrogradabile decât de cele care garantează calificarea în play-off, însă tehnicianul a reușit, într-un timp record, să transforme echipa.

și este la mâna ei pentru calificarea în play-off. Ardelenii s-au calificat și în sferturile de finală ale Cupei României, iar fanii îndrăznesc să viseze deja la trofee, deși, în urmă cu doar câteva luni, situația părea una disperată.

Neluțu Varga îi pune pe masă un nou contract lui Daniel Pancu

. Omul de afaceri este pregătit să îi prelungească antrenorului contractul. Mai mult, patronul vrea să îi ofere toate condițiile tehnicianului și anunță transferuri în perioada de mercato din vara viitoare.

„Sunt extrem de bucuros că l-am ales pe Pancu! Face o treabă extraordinară. Îmi doresc să îi prelungesc de acum contractul, fără să mai așteptăm să vedem dacă îndeplinește obiectivele. La vară întărim și mai mult echipa și ne batem la titlu încă de la început! Vreau să îl avem pe Pancu și din sezonul viitor la CFR!”, a declarat Neluțu Varga, conform .

În etapa următoare, CFR Cluj va da piept, pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești. Ardelenii au nevoie de un nou succes pentru a-și consolida poziția din clasament. Situația este extrem de strânsă. Rivalii de la FCSB sunt în spate și așteaptă pașii greșiți ai echipei din Gruia.