Neluțu Varga, anunț surpriză la CFR Cluj: „Nu mai colaborează cu noi”

CFR Cluj s-a despărțit recent de Islam Slimani, atacantul adus în vară. Vârful din Algeria, deși a venit în Gruia ca un adevărat superstar, nu a reușit să o ajute aproape deloc pe vicecampioana României. Neluțu Varga a vorbit despre strategia de transferuri defectuoasă din acest sezon și a anunțat că Mikael Silvestre, cel puțin pentru moment, nu se va mai ocupa de zona de scouting.

Islam Slimani a plecat de la CFR Cluj. Transfer ratat pentru echipa din Gruia

Neluțu Varga a adus în vară doi jucători cu un CV extraordinar, Kurt Zouma și Islam Slimani. Deși cei doi au jucat în carieră la echipe de top din Europa și au câștigat numeroase trofee, nu au reușit să își lase amprenta în Gruia. Ambii au plecat înainte de încheierea contractului.

Vârsta și-a spus cuvântul în cazul ambilor fotbaliști. Kurt Zouma și Islam Slimani nu s-au apropiat de nivelul așteptat de suporteri. t.

Ce se întâmplă cu Mikael Silvestre. Neluțu Varga a făcut anunțul

Neluțu Varga vrea să schimbe strategia la CFR Cluj pentru a reduce cheltuielile. . La recomandarea sa au fost făcute mai multe transferuri care s-au dovedit a fi ratate, iar Varga a anunțat că francezul nu se va mai ocupa de mutări.

„(Mikael Silvestre mai colaborează cu CFR?) Deocamdată, nu. Deocamdată suntem noi, cei care știm să ne facem treaba aici. Nu mai vreau să aduc nume și să o iau în barbă. M-am săturat de cheltuieli aiurea. Ne facem noi treaba, avem echipă de scouting care își face treaba cum și-a făcut și până acum. Așa mergem înainte”, a declarat Neluțu Varga pentru