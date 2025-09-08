Neluțu Varga anunță încă un transfer de Premier League la CFR Cluj, după cel al lui Zouma. „Face vizita medicală și semnează”. Exclusiv

După ce a fost eliminată din UEFA Conference League, CFR Cluj s-a pus serios pe „treabă” și a început să aducă jucători de valoare. După ce Kurt Zouma a fost anunțat oficial, „feroviarii” sunt pe cale să aducă un nou jucător cu CV de Premier League.

Neluțu Varga anunță încă un transfer de Premier League la CFR Cluj, după cel al lui Zouma

În urmă cu mai puțin de o săptămână, . , „feroviarii” sunt foarte aproape să îl semneze pe Islam Slimani, atacant trecut pe la mai multe formații de Premier League.

În exclusivitate pentru site-ul nostru, Neluțu Varga a transmis că mutarea lui Emmanuel Dennis a picat, însă Islam Slimani, golgheterul all-time al Algeriei, este pe cale să semneze. Atacantul se află la vizita medicală și patronul „feroviarilor” speră ca ultimele două transferuri vor ajuta echipa să se lupte la titlu în SuperLiga.

„(n.r. Emmanuel) Dennis a început să facă licitație cu noi, spunând că are oferte și din alte părți, ceea ce mie nu-mi place. Motiv pentru care am renunțat la el. Ar fi trebuit să fie luni aici, la Cluj, să semneze, dar eu, personal, am renunțat la el.

O să vină Slimani, cu care m-am înțeles deja. Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj. Astea sunt mutările pe care le-am făcut pe final de mercato și care cred că vor ajuta echipa să se bată la titlu”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Cine este Islam Slimani

Islam Slimani (37 de ani) deține recordul celor mai multe goluri marcate pentru prima reprezentativă a Algeriei (47) și are în CV echipe de Premier League, iar aici le enumerăm pe Leicester și Newcastle. Totodată, atacantul a mai trecut pe la Sporting, Fenerbahce, Monaco sau Lyon.

Slimani este liber de contract din această vară, de când s-a despărțit de CR Belouizdad, din Algeria. „feroviarii” trebuie să se miște rapid, fereastra de mercato din SuperLiga încheindu-se luni, 8 septembrie, la ora 23:59. Despre pista Slimani la CFR Cluj a scris și .

500.000 de euro este cota de piață a lui Islam Slimani

40 de meciuri, 8 goluri și 6 assisturi ale atacantul algerian în Premier League