Neluțu Varga anunță primul transfer pentru Dan Petrescu la CFR Cluj: „Ne-am înțeles pentru un an”. Exclusiv

și și-a asigurat calificarea directă în preliminariile Conference League. O consolare pentru prestația mai puțin reușită din acest an competițional, dar ambițiile pentru viitoarea ediție a SuperLigii sunt din nou mari.

Neluțu Varga anunță că grecul Panagiotis Tachtsidis și-a prelungit contractul cu CFR Cluj

CFR Cluj vrea să domine din nou campionatul românesc, așa cum a făcut-o cinci ani la rând, iar pentru asta l pentru a-și putea îndeplini obiectivele.

Și un prim pas a fost făcut deja. Clubul din Gruia i-a prelungit contractul lui Panagiotis Tachtsidis, una dintre vedetele echipei, deși la un moment dat se părea că la finalul sezonului vom asista la o despărțire între cele două părți, mai mult din cauza vieții extrasportive a jucătorului grec.

Anunțul oficial a fost făcut de patronul Neluțu Varga, în exclusivitate prin intermediul emisiune pe care o puteți urmări LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Am făcut primul transfer și este unul formidabil. Am bătut palma cu Tachtsidis pentru prelungirea contractului. Un an plus o opțiune pentru încă un an. Este un jucător care și-a arătat calitățile și care va fi definitoriu, va fi unul dintre stâlpii lui Dan Petrescu pentru a câștiga sezonul viitor titlul de campioană.

Deci Tachtsidis va mai sta, sperăm noi, încă doi ani la CFR Cluj. Este un transfer de mare valoare, spun transfer pentru că la un moment dat discuțiile erau altele. Tachtsidis este de departe cel mai bun mijlocaș din România.

Ne-am dorit să rămână, Dan Petrescu și-a dorit să rămână și am bătut palma”, a spus Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA, emisiune pe care o puteți urmări și în premieră lunea, marțea și vinerea, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Mutarea făcută de conducerea lui CFR Cluj este una oarecum surprinzătoare, pentru că Panagiotis Tachtsidis era trecut pe „lista neagră” după ce a comis mai multe acte de indisciplină. Totul a culminat cu meciul de Cupă de la Hunedoara, când a luat stupid un cartonaș roșu chiar în primele minute ale jocului, iar mai apoi CFR a fost umilită de Corvinul. Umilință care s-a soldat cu demisiile antrenorului Adrian Mutu și președintelui Cristi Balaj.

Situația s-a schimbat radical însă după venirea lui Dan Petrescu. Acesta i-a acordat a doua șansă, a fost multțumit de cum s-a comportat Tachtsidis la ultimele meciuri și s-a convins că grecul e un fotbalist excelent, care i-ar putea fi de mare ajutor în sezonul viitor când CFR Cluj atacă din nou titlul în SuperLiga.

CFR Cluj, PRIMUL TRANSFER pentru sezonul viitor